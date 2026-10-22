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Adıyaman'da kaldırımda kediye taş atan kadın kamerada görüntülendi

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Adıyaman'da kaldırımda kediye taş atan kadın kamerada görüntülendi
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Adıyaman Hastane Caddesi'nde eski devlet hastanesi yakınlarında yürüyen 1'i kadın 2 kişiden kadın, kaldırım kenarındaki çöp konteyneri yanında yemek yiyen kediye taşla vurdu. Kedi kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı, kadın yoluna devam etti.

Adıyaman'da yolda yürüyen bir kadın, kaldırım kenarında yemek yiyen kediye taşla vurarak olay yerinden uzaklaştı. Kediye yönelik şiddet kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hastane Caddesi eski devlet hastanesi yakınlarında yolda yürüyen 1'i kadın 2 şahıs, kaldırım kenarındaki çöp konteynerinin yanından geçti. Konteynerin altında bir kedinin yemek yediğini fark eden kadın şahıs, yerden aldığı taş ile kediye vurdu. Taşla vurulan kedi hızla kaçarken yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kediye vuran kadın şahıs yoluna kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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