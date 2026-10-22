Adıyaman'da kaldırımda kediye taş atan kadın kamerada görüntülendi

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Adıyaman'da yolda yürüyen bir kadın, kaldırım kenarında yemek yiyen kediye taşla vurarak olay yerinden uzaklaştı. Kediye yönelik şiddet kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hastane Caddesi eski devlet hastanesi yakınlarında yolda yürüyen 1'i kadın 2 şahıs, kaldırım kenarındaki çöp konteynerinin yanından geçti. Konteynerin altında bir kedinin yemek yediğini fark eden kadın şahıs, yerden aldığı taş ile kediye vurdu. Taşla vurulan kedi hızla kaçarken yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kediye vuran kadın şahıs yoluna kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı