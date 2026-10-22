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AK Parti iddialarına noktayı koydu! Besim Dutlulu sessizliğini bozdu

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AK Parti iddialarına noktayı koydu! Besim Dutlulu sessizliğini bozdu
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hamza Dağ ve Mücahit Arınç ile görüştüğü iddialarını reddeden Dutlulu, "Basında çıkan haberleri şaşkınlıkla izliyorum. Çıkan haberlerin doğruluk payı yok." sözleriyle iddialara son noktayı koydu.

  • Yeni Partili Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, AK Parti'ye geçeceği yönündeki haberleri yalanladı.
  • Dutlulu, Murat Kurum, Hamza Dağ ve Mücahit Arınç ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini açıkladı.
  • Dutlulu, basında çıkan haberlerin doğruluk payı olmadığını söyledi.

Ak Parti'ye geçeceği öne sürülen Yeni Partili Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, hakkında çıkan haberleri yalanladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, adı geçen üç isimle de görüşmediğini belirterek iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİALARINA YANIT VERDİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar üzerine gözler belediye başkanından gelecek açıklamaya çevrilmişti. Siyasi kulislerde ortaya atılan iddialarda Dutlulu'nun bazı isimlerle görüşmeler gerçekleştirdiği öne sürülmüştü. Ancak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, parti değişikliği iddialarını açık bir dille yalanladı. Hakkında çıkan haberleri şaşkınlıkla takip ettiğini belirten Dutlulu, iddialarda adı geçen kişilerle herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini ifade etti.

MURAT KURUM, HAMZA DAĞ VE MÜCAHİT ARINÇ'IN İSİMLERİNİ TEK TEK SAYDI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, açıklamasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hamza Dağ ve Mücahit Arınç'ın isimlerini özellikle belirtti. Bu üç isimle de görüşmediğini vurgulayan Dutlulu, hakkında ortaya atılan iddialara şu sözlerle yanıt verdi: "Ne Çevre Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum ile görüştüm, ne Sayın Hamza Dağ ile ne de Sayın Mücahit Arınç ile. Basında çıkan haberleri şaşkınlıkla izliyorum. Çıkan haberlerin doğruluk payı yok. Saygılarımla."

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBeşir:

Bu yazıda bu kişilerle görüşmediğini söylüyor Geçip geçmeyeceğini söylemiyor

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Haber Yorumlarıorhannkrkc:

1,5 ay var

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