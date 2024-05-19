İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor

İran devlet televizyonuna göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki bir helikopter kaza yaptı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, helikopter kazasından dakikalar önce Azerbaycan-İran sınırındaki Kız Kalesi barajının açılışından görüntü (Soldan ikinci)

YOĞUN SİS NEDENİYLE SERT İNİŞ YAPTI

Fars Haber Ajansı, yoğun sis nedeniyle Reisi'yi taşıyan helikopterin zorunlu iniş yaptığını ve Reisi'nin kara yoluyla Tebriz'e gittiğini duyurdu. Devlet televizyonu da Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi. Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı. Reisi'nin bulunduğu helikopterde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da olduğu öğrenildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, helikopter kazasından dakikalar önce Azerbaycan-İran sınırındaki Kız Kalesi barajının açılışından görüntü

YARDIM EKİPLERİ KAZA BÖLGESİNE GİDİYOR

Aktarılana göre yardım ekipleri kazanın yaşandığı başkent Tahran'ın yaklaşık 600 kilometre kuzeybatısındaki Culfa kenti yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. İran İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin zor hava koşulları nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çektiği kaydedildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, helikopter kazasından dakikalar önce Azerbaycan-İran sınırındaki Kız Kalesi barajının açılışından görüntü

"KURTARMA EKİPLERİ HENÜZ BÖLGEYE ULAŞMADI"

İran İçişleri Bakanı Ahmad Vahidi, helikopter kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanını (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri henüz bölgeye ulaşmadı." ifadelerini kullandı.

HENÜZ ÖLÜ VE YARALI BİLGİSİ YOK

İran'ın Doğu Azerbaycan Valiliği, "Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kazasıyla" ilgili henüz "olası ölü ve yaralılar" hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı.