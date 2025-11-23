Gazze'de enkaz altında kalan Osmanlı eserleri aranıyor

İsrail'in yıkımına uğrayan Gazze Şeridi'nde Osmanlı dönemine ve sonrasına ait çok sayıda nadir el yazması, kitap ve yazılı eser, yoğun bombardıman yüzünden büyük ölçüde tahrip oldu.

BİRÇOK BELGE VE ESER ENKAZ ALTINDA KAYBOLDU

Bir grup uzman fırsat buldukça bölgedeki eserleri kurtarmaya yönelik çalışmalar başlatsa da İsrail ordusu bombardımana devam ediyor. "Ayyun Ala el-Turath" grubunun zengin arşivinin bulunduğu Ghaffari Kulesi'nin tamamen yıkılmasıyla, koleksiyona ait el yazmaları ve değerli belgeler enkaz altında kayboldu.

KAYBOLAN ESERLERİ ARIYORLAR

Grup üyeleri, ağır hasara rağmen ayakta kalan az sayıdaki yazılı mirası koruma ve enkaz kaldırma çalışmalarının ardından kaybolan eserleri bulma çabalarını sürdürüyor.

DİKKAT ÇEKEN YAZMA ESERLER

Şubat ayında 1400 yıllık Büyük Ömer Camii enkazından yazma eserleri kurtarmaya çalışan uzmanlar, şimdi de Ghaffari Kulesi yıkıntıları arasında araştırma yapıyor. Eserler arasında çok kıymetli ve orjinal yazmalar dikkat çekiyor.

İşte kısıtlı imkanlarla kurtarılabilmiş bazı eserler: