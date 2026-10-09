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İki gündür odalarından çıkmıyorlardı! Banyoda ölü bulundular

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İki gündür odalarından çıkmıyorlardı! Banyoda ölü bulundular
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir pansiyonda konaklayan yaşlı çift, iki gün boyunca odadan çıkmayınca yapılan kontrollerde banyoda ölü halde bulundular. Kükürt gazından zehirlendikleri değerlendirilen çiftin kesin ölüm nedeni otopsi sonrası kesinlik kazanacak.

  • Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki bir pansiyonda iki gün boyunca odalarından çıkmayan Yaşariye Ünver (79) ve Tahsin Ünver (80) banyoda hareketsiz halde bulundu.
  • Sağlık ekiplerinin kontrollerinde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi; vücutlarında darp veya yara izine rastlanmadı ve kükürt gazından zehirlenme ihtimali değerlendiriliyor.
  • Çiftin kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek ve cenazeleri Uşak'ın Sivaslı ilçesinde toprağa verilecek.

Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde bir süre önce Türkiye'ye kesin dönüş yapan Yaşariye Ünver (79) ve eşi Tahsin Ünver (80), iki gün önce bölgedeki bir pansiyona yerleşti. Çiftin odaya girmesinin ardından iki gün boyunca dışarı çıkmaması üzerine pansiyon işletmecileri kontrol etmek istedi. Pansiyon işletmecisi tarafından yapılan kontrollerde ise yaşlı çift banyoda hareketsiz halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yaşariye ve Tahsin Ünver çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

KÜKÜRT GAZI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olay Yeri İnceleme ve Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerde yaşlı çiftin vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanılmazken, çiftin kükürt gazından zehirlenmiş olma ihtimalinin değerlendirildiği öğrenildi. Tahsin ve Yaşariye Ünver çiftinin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından kesinlik kazanacak.

Yaşlı çiftin otopsi işlemlerinin ardından bugün memleketleri olan Uşak'ın Sivaslı ilçesinde düzenlenecek cenaze töreniyle toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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