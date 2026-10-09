Kerem Demirbay'dan Galatasaray'ı karıştıran sözler: Her yer çok büyük patlar

Galatasaray'dan ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan Kerem Demirbay, eski takımının son yıllardaki başarılarına ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtlayan tecrübeli orta saha oyuncusuna, Galatasaray'ın son dört yıldır lige damga vurmasının temel nedeni soruldu.

Demirbay, "Düşündüklerimi söylesem var ya, her yer çok büyük patlar. Takım arkadaşlarımı çok seviyorum ama dışarıdan göründüğü gibi değil" ifadelerini kullandı.

"ONU SÖYLEYEMEM, HERKES YUTUYOR"

Demirbay'ın yanıtı üzerine Sabuncuoğlu, "Nasıl?" diye sordu. Tecrübeli futbolcu ise "Onu söyleyemem. Herkes yutuyor, inan bana" karşılığını verdi. Demirbay'ın hangi olayları kastettiğini açıklamaması, sözlerinin farklı şekillerde yorumlanmasına neden oldu.

"GALATASARAY'A KARŞI KAZANMAK ÇOK ZOR"

Eski takımı Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmaya da değinen Kerem Demirbay, sarı-kırmızılı kulübe duyduğu saygıyı dile getirdi. Demirbay, "Galatasaray karşısında inşallah maçı kazanırız. Çok zor, yani çok çok zor ama futbol bu. Benim Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra tekliflerim vardı, büyüklerden de. Ben onu yapamazdım. Adamlar bana saygı duymuş, seviyorlar. Çok zor maç olacak" dedi.

TEPKİLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Röportajdaki sözlerinin tartışma yaratmasının ardından Kerem Demirbay, yazılı bir açıklama yayımladı. Sözlerinin bağlamından koparıldığını belirten futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yayınlanan bir röportajımda Galatasaray ile ilgili sözlerimin bağlamından koparılarak çarpıtıldığını ve bunun doğal olarak tepkilere yol açtığını gördüm.

Söylemek istediklerimle ortaya çıkan algı arasında ciddi bir fark olduğu için konuya açıklık getirmek istiyorum. Öncelikle şunu net bir şekilde ifade etmek isterim: Galatasaray'ın son dört yılda kazandığı şampiyonluklar büyük bir emeğin, fedakarlığın ve mücadelenin sonucudur. Ben de bu sürecin iki yılında takımın bir parçasıydım ve kazanılan başarıların arkasında ne kadar büyük bir mücadele olduğunu bizzat yaşadım."

"MADDİ VE MANEVİ BİRÇOK ZORLUKLA KARŞILAŞTIK"

Galatasaray'da forma giydiği dönemde yaşanan sıkıntılara değinen Demirbay, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte maddi ve manevi anlamda birçok zorlukla karşılaştık. Ancak yaşananlar her zaman takımın içinde kaldı, dışarıya yansıtılmadı. Doğru olan da buydu. Çünkü biz, karşılaştığımız sorunları hiçbir zaman bir bahaneye dönüştürmeden, birlik ve beraberlik içerisinde hedeflerimize odaklandık. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları tüm bu zorluklara rağmen büyük bir mücadele ortaya koydu ve şampiyonluklara ulaştı."

"KAZANILAN ŞAMPİYONLUKLARIN DEĞERİNİ SORGULAMADIM"

Sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Kerem Demirbay, Galatasaray'da birlikte çalıştığı isimlere duyduğu saygıyı da vurguladı.

"Röportajda ifade etmek istediğim de tam olarak buydu: Yaşanan zorluklar kazanılan şampiyonlukların değerini azaltmaz, aksine o başarıların arkasında ne kadar büyük bir emek ve fedakarlık olduğunu gösterir. Sözlerimin çarpıtılması sonucunda Galatasaray camiasında oluşan kırgınlığın farkındayım ve bundan dolayı üzgünüm. Hiçbir zaman birlikte mücadele ettiğim insanların emeğini veya kazanılan şampiyonlukların değerini sorgulamak gibi bir niyetim olmadı. Her şeyden önce bu, kendi emeğimi de sorgulamak anlamına gelirdi."

Demirbay, açıklamasını "Geçmişte birlikte çalıştığım herkese ve verilen emeğe saygım sonsuz. Bugün ise kendi takımımın başarısı için aynı ciddiyet ve kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyorum" sözleriyle tamamladı.