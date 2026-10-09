5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı

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İstanbul'un Maltepe ilçesinde çökerek 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 7 katlı binanın enkazında dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken gazeteci Hanifi Bayar, binanın betonundan deniz kabuğu çıktığını duyurdu. Ortaya çıkan görüntüler, binanın yapımında kullanılan malzemelere ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

BETONUN İÇİNDEN DENİZ KABUĞU ÇIKTI

Maltepe'nin Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın çökmesinin ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Gazeteci Hanifi Bayar, 5 kişinin yaşamını yitirdiği binanın betonunda deniz kabuğu bulunduğunu açıkladı. Görüntülerde ortaya çıkan deniz kabuğu, binanın yapımında kullanılan betonun niteliğine ilişkin soruları gündeme getirdi.

FACİADA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, sabah saat 05.40 sıralarında meydana geldi. Binanın 3 katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul Valiliği, enkazda 14 kişinin bulunduğunu bildirdi. Arama kurtarma çalışmalarında 3'ü çocuk 10 kişi sağ çıkarılırken, 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Faciada hayatını kaybedenlerin isimleri Gülce Dora Turhan (2021), Ahmet Muhammed İnan (2004), Mesut Bilece (1986), Hüseyin Özkurt (1960) ve Zeynep İnan (2006) olarak açıklandı.

Enkaz altında kalan son kişi olan 20 yaşındaki Zeynep İnan'ın cansız bedeni sabaha karşı çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları saat 06.15 itibarıyla sona erdi.

BİNANIN 4 KATININ KAÇAK OLDUĞU BELİRLENDİ

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada binanın üstteki iki katının kaçak olduğunu söyledi.

Köymen, binayla ilgili daha önce herhangi bir ihbar almadıklarını belirterek, "Belediyedeki bütün arşivi açtırdık, yapının riskli olup olmadığını kontrol ettik. 80'li yıllarda yapılmış bir bina. Arşivdeki bilgilere göre, iskan verildikten sonra binanın üst iki katı kaçak yapılmış." dedi.

Daha sonra edinilen bilgilere göre binanın 4 katının kaçak olduğu, giriş ve iki katının ise yasal olduğu belirtildi. Binaya ilk yapımının ardından bir kat, daha sonra da 3 kat eklendiği öğrenildi.

1987 yılında inşa edilen binanın ilk ruhsatının, o tarihte Maltepe Belediyesi henüz kurulmadığı için Kartal Belediyesi tarafından verildiği ifade edildi.

BİNADA 33 KİŞİ YAŞIYORDU

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada binanın zemin artı 6 kattan oluştuğunu, zemin katın dükkan, diğer 6 katın ise konut olarak kullanıldığını belirtti.

Binada toplam 12 daire bulunduğunu ve nüfus kayıtlarına göre 33 kişinin yaşadığını aktaran Gül, çökme nedeniyle zemin ve üzerindeki iki katta bulunan 4 dairenin zarar gördüğünü söyledi.

Gül, bu dairelerde kayıtlı 14 kişiden ikisinin olay sırasında şehir dışında olduğunun belirlendiğini ifade etti.

ENKAZIN ALTINDA YANGIN ÇIKTI

Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında binanın bodrum katında yangın bulunduğu ortaya çıktı. Vali Davut Gül, bodrum kattaki kumaş dükkanında bulunan kumaşların yanması nedeniyle enkazın içten içe yanmaya devam ettiğini açıkladı.

Gül, itfaiye ekiplerinin enkaz nedeniyle yangına doğrudan müdahale edemediğini belirtti.

Binanın alt katında bir tekstil atölyesinin faaliyet gösterdiği öğrenilirken, yapının yan tarafına inşa edilen terasın kolonlarındaki yıpranma da dikkat çekti.

ÇEVREDEKİ 3 BİNA BOŞALTILDI

Çöken binanın çevresindeki 3 bina güvenlik amacıyla tahliye edildi. Evlerine dönemeyen vatandaşlardan 44'ünün otelde konaklamayı tercih ettiği ve kaymakamlık koordinasyonunda otellere yerleştirildiği açıklandı. Diğer vatandaşların ise yakınlarının yanına gittiği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, olay yerindeki açıklamasında binada hafif bir kayma bulunduğunu ve çevrede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.

Aslan, 1999 öncesinde inşa edilen binaların hızla dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayarak vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısında bulundu.

BİNANIN MİMARI VE ŞANTİYE ŞEFİ GÖZALTINA ALINDI

Çökmeyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında binanın mimarı Hasan Balcı ile şantiye şefi Mevlüt Okumuş gözaltına alındı.

Soruşturmada bir başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Binanın planlama, inşaat ve tadilat süreçlerinde kamu görevlilerinin olası ihmal, kusur ve sorumluluklarının araştırılması amacıyla iki mülkiye müfettişi de görevlendirildi.

Binanın müteahhidi Dursun Baskıcı'nın ise 2016 yılında hayatını kaybettiği belirlendi.

ENKAZDAN KOLON ÖRNEKLERİ ALINDI

Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler, enkaz altında başka kimsenin bulunma ihtimaline karşı kontrollü tarama yaptı.

Çalışmaların ardından iş makineleriyle hafriyat kaldırma işlemine devam edildi. İncelemelerde kullanılmak üzere binanın her katındaki kolonlardan örnekler alındı.

Ekiplerin enkaz kaldırma çalışmalarını ertesi gün tamamen bitirmeyi hedeflediği bildirildi.

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