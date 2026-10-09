Haberler

Okan Buruk'u korkutan gelişme! Futbolcularını tek tek uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Okan Buruk'u korkutan gelişme! Futbolcularını tek tek uyardı Haber Videosunu İzle
Okan Buruk'u korkutan gelişme! Futbolcularını tek tek uyardı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde futbolcularını RAMS Park'ın yenilenen zemini konusunda uyardı. Çimlerin henüz tam olarak oturmadığı belirtilirken deneyimli teknik adamın, Barcelona maçı öncesinde yeni bir sakatlık yaşanmasını istemediği öğrenildi.

  • Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edeceği maç öncesinde RAMS Park zemini yenilendi; çimlerin istenilen seviyeye ulaşması için yaklaşık iki haftaya daha ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
  • Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına saha zemini ve olası sakatlık riskine karşı kendilerini riske atmamaları yönünde uyarıda bulundu.
  • Galatasaray, 13 Ekim'de Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde zeminden kaynaklanabilecek uzun süreli sakatlıkları önlemeyi hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un gündeminde saha zemini bulunuyor. Milli arada yenilenen RAMS Park zemininin henüz tam olarak oturmadığı ve çimlerin istenilen seviyeye ulaşması için yaklaşık iki haftaya daha ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Stat yetkilileri karşılaşmalarda herhangi bir sorun yaşanmayacağını ifade etse de teknik heyetin olası sakatlık riskine karşı tedbirli davrandığı öğrenildi.

"HEPİNİZE İHTİYACIM VAR"

Okan Buruk'un Kasımpaşa karşılaşması öncesinde oyuncularıyla yaptığı görüşmede dikkatli olmalarını istediği belirtildi. Deneyimli teknik adamın futbolcularına, "Her maçı kazanmak istiyoruz. Ancak bu kez hem rakibimiz hem de saha zemini konusunda dikkatli olmalıyız. Çok önemli maçlara çıkacağız ve hepinize ihtiyacım var. Bu nedenle kendinizi riske atmanızı istemiyorum" dediği aktarıldı.

BARCELONA MAÇI ÖNCESİ YENİ KAYIP İSTEMİYOR

Galatasaray'ın 13 Ekim'de Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde kadrodaki oyuncuların sağlığını korumak isteyen Buruk'un, zemin kaynaklı sakatlıkların uzun süreli olabileceğine dikkat çektiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı teknik adamın, "Tabii ki hedefimiz üç puan ama Barcelona maçı öncesinde bir kayıp daha vermek istemiyorum" sözleriyle futbolcularını uyardığı bildirildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Futbol dünyasında sahte lisans skandalı! Alex ve Felipe Melo da listede

3 yıllık diplomayı 10 günde vermişler! Listede kimler var kimler
Montella'dan büyük jest! Servet değerindeki paradan vazgeçti

Montella'dan büyük jest! Servet değerindeki paradan vazgeçti
İki gündür odalarından çıkmıyorlardı! Banyoda ölü bulundular

Pansiyonda esrarengiz ölümler! Ekipler böyle müdahale etti
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıözgün fırat ünal:

ben de 'sosyal medyada tepki var. sürekli kendinizi atıp kul hakkına girmeyin' dedi sandım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otoyol kazısında şaşırtan keşif! Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı

Otoyol inşaatında heyecan yaratan keşif
İBB davasının firarisi Murat Gülibrahimoğlu'nun Yunanistan'da yakalandığı iddia edildi

İBB davasının firari isminin Yunanistan'da yakalandığı iddia edildi
'Arap Emrah'ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Evlerinden tek tek böyle alındılar
Trump'tan Musk'a övgü yağmuru: Zamanımızın Thomas Edison'udur

Bir dargın bir barışık olduğu isme övgüler yağdırdı

İndirime girdi, fiyatı arttı! Market rafındaki etiket şaşkına çevirdi

Market rafında isyan ettiren görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Icardi ile Wanda Nara resmen boşandı! Mahkemeden şok karar

En sonunda muradına erdi!
İstanbul'da dev kesinti! BEDAŞ listeyi paylaşarak saat verdi, tam 22 ilçe karanlığa gömülecek

BEDAŞ listeyi paylaşarak saat verdi! Tam 22 ilçe karanlığa gömülecek