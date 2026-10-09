Haberler

Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'nun sermaye piyasalarındaki fon krizinde yaklaşık 100 milyon TL kaybettiği ortaya çıktı. Borsadaki parasını likit fona aktardıktan sonra parasını çekemediğini belirten Aksu, aileden varlıklı olduğunu vurgulayarak "Çok rahatsızım, sinirliyim, rencide oldum; mesele 100 milyon değil kandırılmış olmak" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

  • Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, 10 Eylül'de Tera'nın likit fonuna giriş yaptığını ancak çıkış yapamadığını belirterek yaklaşık 100 milyon lira kaybettiğini doğruladı.
  • Aksu, maddi birikiminin 55 yıllık sanayici ve vergi rekortmeni olan babasından geldiğini söyledi.
  • Mustafa Aksu, 2003'te AK Parti'de siyasete başlamış, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcılığı ve çeşitli komisyon başkanlıklarının ardından 2018-2021 arasında Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı yapmıştı.

Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti içinde uzun yıllar görev yapan eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’nun da son dönemde gündemi sarsan fon krizinden etkilendiği ortaya çıktı. 

"10 EYLÜL'DE GİRİŞ YAPTIM, ÇIKIŞ YAPAMADIM"

Gazeteci Barış Terkoğlu, AK Parti kulislerinde konuşulan iddialar üzerine Aksu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi kaleme aldı. Görüşmede borsadaki parasını likit fonlara aktardığını belirten Aksu, 10 Eylül tarihinde Tera’nın likit fonuna giriş yaptığını ancak daha sonra çıkış yapamadığını ifade etti. Kaybettiği paranın miktarına ilişkin net bir rakam vermemekle birlikte miktarını doğrulayan Aksu, "100 milyon lira mertebesinde olduğunu söyleyebilirim" dedi.

"MADDİ BİRİKİMİM AİLEMDEN GELİYOR"

Kaybettiği varlığın kaynağına ilişkin soruya da yanıt veren Aksu, "Babam 55 yıllık sanayici, ilk 500’ün içerisinde, vergi rekortmeni" diyerek maddi birikiminin ailesinden geldiğini dile getirdi.

"SİNİRLİYİM, RENCİDE OLDUM"

Kendi camiasında böyle bir durumla karşılaşmaktan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirten eski Bakan Yardımcısı Aksu, tepkisini şu sözlerle aktardı: "Çok rahatsızım, sinirliyim, rencide oldum, mesele 100 milyon değil kandırılmış olmak."

AK PARTİ'DE KRİTİK GÖREVLERDE BULUNMUŞTU

Gençlik yıllarından itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla tanınan Mustafa Aksu, 2003 yılında AK Parti’de siyasete atıldı. AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcılığı, Ekonomik İşler Başkanlığı, Çevre ve Enerji Komisyonu ile Esnaf Komisyonu Başkanlığı gibi görevler üstlenen Aksu, 2018-2021 yılları arasında Bekir Pakdemirli döneminde Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı yürüttü. Aksu, Pakdemirli ile yaşadığı tartışmaların ardından görevinden ayrılmış, bu ayrılık parti içerisinde tepkilere yol açmıştı.

İlgili Haberler
Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladıÖzgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı fon soruşturmasında gözaltına alındıGazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı fon soruşturmasında gözaltına alındı
Fon vurgununda 214 kişi isim isim tespit edildi! 187 milyar 653 milyonun iadesi istenecekFon vurgununda 214 kişi isim isim tespit edildi! 187 milyar 653 milyonun iadesi istenecek
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararıFon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı
TMSF, Destek Finans Faktoring'e kayyum olarak atandıTMSF, Destek Finans Faktoring'e kayyum olarak atandı
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 62 sitede yayınlandı.
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı

Çöken binada isyan ettiren detay! Betonun içinden bakın ne çıktı
3 yıllık diplomayı 10 günde vermişler! Futbol dünyasında sahte lisans skandalı

3 yıllık diplomayı 10 günde vermişler! Listede kimler var kimler
Camide servet dolu çantayı çaldı! Polis 620 dakikalık görüntüyü izleyip yakaladı

Camide servet dolu çantayı çaldı! 620 dakikalık takiple yakalandı
Haberler.com
2000

Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıhakan uğurlu:

Düşüne biliyormusunuz 100 milyonu gitmiş mesele o değil diyor gerisini siz düşünün

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Zengin doymaz

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıLutfi Turan:

hepsi bu pisliğin içinde bogazlarina kadar lagim suyu utanmazlar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelçuk Karan:

Meselene ne lan topik ne mesele kafa atmak istiyorum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Alın teri ile kazanılan kaybedildiginde insanın canı yanar, vatandaş önemli değil diyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSam Fisher:

Mesele 100 milyon değil. 100 milyon dededen babadan kalmış,miras kalmış,gayrimenkul satmış ondan kalmış oda değil. Mesele ne peki???? 100 milyon az para mı yoksa ben gözümde mi büyütüyorum anlamadım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor

Tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
İstanbul'da okula saldırı paniği! Ses kaydını dinleyen polis harekete geçti

İstanbul'da infial yaratan ses kaydı
Melike Şahin anne oldu! İlk bebeğini kucağına aldı

Melike Şahin anne oldu
İndirime girdi, fiyatı arttı! Market rafındaki etiket şaşkına çevirdi

Market rafında isyan ettiren görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Güllü ve Erol Köse'nin ardından Sezen Taş! Üç ölümün ortak noktası: Yüksekten düşme

Güllü, Erol Köse, Sezen Taş... Üç acı ölümde aynı detay!
Burçin Orhon'dan hayatını kaybeden kayınvalidesi Necla Uygur'a duygusal veda

Burçin Orhon'dan Necla Uygur'a veda: Canım annem...
Güllü davasında kritik duruşma! Kızı müebbet istemiyle yargılanıyor

Güllü'nün ölümünde ikinci duruşma başladı! Tuğyan hakim karşısında
Sinema salonlarında bu hafta: 8 yeni film vizyona girecek

Sinemalarda bu hafta korku rüzgarı esecek!

Suudi Arabistan diken üstünde! Husiler hedef aldı, yolcu uçağı küle döndü

Ülke diken üstünde! Husiler vurdu, koca uçak bu hale geldi