Güllü davasında kritik duruşma! Kızı müebbet istemiyle yargılanıyor

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 'Güllü' adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un (52), 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Güllü'nün kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter (28), 'Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle ikinci kez hakim karşısına çıktı.

'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi. Daha önce alınan 3 ifadesinde de farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı. Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 ay sonra soruşturma tamamlanırken, iddianamede hakkında 'Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile 'Yalan tanıklık' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenen arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yargılanmasına Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 Ekim'de başlandı. Duruşmada 10 aydır tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter ile ev hapsi kararı kaldırılan Sultan Nur Ulu, şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter ile kardeşi Kader Tut ve taraf avukatları hazır bulundu.

AĞLAYARAK SAVUNMA YAPTI

Ağlayarak savunma yapan Tuğyan Ülkem Gülter, olay günü yaşananları anlattı. Sabah Sultan Nur Ulu ile birlikte markete gittiklerini, daha sonra birlikte bakıcı görüşmesi için bir AVM'ye gittiklerini belirten Gülter, bakıcıyla anlaşamadıklarını söyledi. Eve döndükten sonra annesiyle sohbet ettiklerini anlatan Gülter, daha sonra sofra hazırlayıp film izlediklerini ve annesinin alkol aldığını belirterek şöyle konuştu:

"Ben bir iki kere odama gidip, erkek arkadaşım K.E. ile konuştum. Daha sonra salonda dans ettik, şarkılar söyledik. Hiçbir şeyimiz yoktu. Sonra Sultan'la odama geçtik. Sultan trafik kazası geçirdiği için takıntı yapmıştı, alnındaki izlere bakıyordu. Saçlarına bakıyordu. Annem salondaydı. Biz Sultan'la oynuyorduk. Sonra annem de geldi. Oynadı o da. Sultan aynaya dönüktü, ben önündeydim. Sonra bir ses geldi. Arkamı döndüğümde annem yoktu. Sonra Sultan'a 'Koş' diye bağırdım. Birlikte aşağı indik."

'ARKAM DÖNÜKTÜ, GÖRSEYDİM TUTMAYA ÇALIŞIRDIM'

Hakkındaki suçlamaları reddeden ve olay sırasında annesine herhangi bir temasının olmadığını iddia eden Gülter, "Benim arkam dönüktü. Annem düştüğünde bir şey temas ettiğini görmedim. Annem alkol almıştı. Odamın zemininde herhangi bir ıslaklık yoktu, fark etmedim. Olay sırasında Sultan aynaya bakıyordu. Yüksek bir ses duyduğumda kal geldi. Telefonu alıp, hemen aşağı indim. Zaten görmüş olsaydım tutmaya çalışırdım. Düştüğü pozisyonu hatırlamıyorum" diye konuştu.

'HADİ GÖRÜŞÜRÜZ' DİYE BİR SES DUYMADIM'

İddianamede olaydan hemen önce duyulduğu belirtilen 'Hadi görüşürüz' sözlerine ilişkin de savunma yapan Gülter, "Olay anında 'Hadi görüşürüz' diye bir ses duymadım. Bu ses anneme ait. K.E.'nin bana evlilik teklifi konusunu konuşuyorduk Sultan'la. Bir de bu konuşmamız oldu o sırada. Annemle birbirimizi mıncıklardık. 'Bırak' gibi konuşma bu sırada geçmiş olabilir. Dans ettiğimiz sırada küfretti annem" dedi.

Sultan Nur Ulu'nun suçlamalarını kabul etmediğini de söyleyen Gülter, "Sultan kaza yapmadan önce vakit geçirirdik, birbirimizde kalırdık. Biz Sultan'la olaydan sonra çok ayrı kaldığımız zamanlar oldu. İfadelerini kabul etmiyorum" dedi.

'ANNESİNİ PENCEREDEN ATTIĞINI GÖRDÜM'

Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ise ilk duruşmadaki ifadesinde olay anını şu sözlerle anlattı:

"Biz, odadaydık ve eğleniyorduk. Güllü içeri girdi. O sırada ben aynaya döndüm ve daha önce yaşadığım bir kazadan dolayı olan yaralarıma bakıyordum. Arkamı döndüğümde Tuğyan'ın annesini pencereden attığını gördüm. Sonra bana 'Koş' dedi. Ben şoka girmiştim. Çok korkmuştum ve ilk ifadem farklıydı. Cenaze günü Tuğyan bana 'Beni yakarsan ben de seni yakarım' dedi. Ben bunu avukatıma söyledim. Kendime dikkat etmemi, delillerin toplanmasını beklememi söyledi. Daha sonra avukatına gerçekleri söylemek istediğimi, artık dayanamadığımı söyledim. Gözaltına alındıktan sonra gerçekleri anlattım. Tuğyan daha öncesinden bana planına dair bir şey söylemedi. Ayrıca, ben yaralarıma bakarken çözülen ses kaydında, 'hadi görüşürüz bay' laflarını duymadım. Yaralarıma odaklanmıştım."

'OLAYA KARIŞAN HERKESTEN ŞİKAYETÇİYİM'

Şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise annesinin ölümüyle ilgisi olan herkesten şikayetçi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"?Olayın olduğu gün Kartal'daki evimdeydim. Ablam aradı, çığlıkla 'Annem düştü' dedi. Hemen yola çıktım, hastaneye gittim. Bir polis kameralara ulaşıp, ulaşamadığımı sordu. Ulaşabildiğimi söyledim ve uygulamayı açıp, polise verdim. Ardından hastaneye girdim ve ablamla karşılaştık. Çığlık atarak ağlamaya başladı. Ben olaya karışan herkesten şikayetçiyim."

İKİNCİ DURUŞMA BAŞLADI

Davanın ikinci duruşması Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, eski menajeri ve asistanı Çiğdem Emir Deniz ve taraf avukatları katıldı.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, avukatı Rahmi Çelik ile Yalova Adliyesi'ne geldi. Tuğberk Yağız Gülter soruları yanıtsız bırakırken, avukatı Rahmi Çelik, "Kararın çıkması konusunda deliller toplanmıştır. Kararın çıkmasını bekliyoruz. Mahkeme karar verecektir. Biz de bekliyoruz. Sürprizlerle hareket etmiyoruz. Yargılama sonucunu hep birlikte göreceğiz" dedi.

Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok ise adliyeye korumalar eşliğinde geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı