Bağdat Caddesi'nde ilginç görüntü! Gündüz vakti çeşmede duş aldı

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İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Bağdat Caddesi'nde bir kişi, gündüz vakti çeşme suyu ile duş alırken kameralara yansıdı.

ŞADIRVANDA DUŞ ALDI

Bağdat Caddesi üzerindeki çeşmeye giren kişi, üstünü çıkararak yıkanmaya başladı. Çevredeki demir korkuluklara aldırış etmeden yıkanan kişinin o anları, yoldan geçen bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde, üst bedeni çıplak olan kişinin çeşmede yıkandığı ve bir süre sonra doğrularak kıyafetini düzelttiği görülüyor.

Kaynak: Haberler.com