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Bağdat Caddesi'nde ilginç görüntü! Gündüz vakti çeşmede duş aldı

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Bağdat Caddesi'nde ilginç görüntü! Gündüz vakti çeşmede duş aldı Haber Videosunu İzle
Bağdat Caddesi'nde ilginç görüntü! Gündüz vakti çeşmede duş aldı
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İstanbul Bağdat Caddesi'nde bir kişi, gündüz vakti çeşme suyu ile duş alırken görüntülendi. Üstünü çıkararak yıkanan kişinin o anları, yoldan geçen bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Bağdat Caddesi'nde bir kişi, gündüz vakti çeşme suyu ile duş alırken kameralara yansıdı.

ŞADIRVANDA DUŞ ALDI

Bağdat Caddesi üzerindeki çeşmeye giren kişi, üstünü çıkararak yıkanmaya başladı. Çevredeki demir korkuluklara aldırış etmeden yıkanan kişinin o anları, yoldan geçen bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde, üst bedeni çıplak olan kişinin çeşmede yıkandığı ve bir süre sonra doğrularak kıyafetini düzelttiği görülüyor.

Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Boy abdesti alıyor sanki ön takımları da yıkıyor Kamil.

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Herhalde boy abdesti alıyor önce sağ omza su döküyor sonrada ön takımları yıkıyor kamil.

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Haber YorumlarıDeniz Kisa:

Temizlik inancin yaridir

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