Bağdat Caddesi'nde ilginç görüntü! Gündüz vakti çeşmede duş aldı

Bağdat Caddesi'nde ilginç görüntü! Gündüz vakti çeşmede duş aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Bağdat Caddesi'nde bir kişi, gündüz vakti çeşme suyu ile duş alırken görüntülendi. Üstünü çıkararak yıkanan kişinin o anları, yoldan geçen bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Bağdat Caddesi'nde bir kişi, gündüz vakti çeşme suyu ile duş alırken kameralara yansıdı.
ŞADIRVANDA DUŞ ALDI
Bağdat Caddesi üzerindeki çeşmeye giren kişi, üstünü çıkararak yıkanmaya başladı. Çevredeki demir korkuluklara aldırış etmeden yıkanan kişinin o anları, yoldan geçen bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
O ANLAR KAMERADA
Görüntülerde, üst bedeni çıplak olan kişinin çeşmede yıkandığı ve bir süre sonra doğrularak kıyafetini düzelttiği görülüyor.