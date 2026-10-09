Haberler

Hande Erçel, İranlı yönetmen Nader Saeivar'ın yeni filminde başrol oynayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hande Erçel, İranlı yönetmen Nader Saeivar'ın yeni filminde başrol oynayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hande Erçel, İranlı yönetmen Nader Saeivar'ın Almanya'da çekilecek Diaspora filminde başrol oynayacak. Ünlü oyuncu, eşinin ölümünün ardından oğluyla yeni bir hayat kurmaya çalışan Merve karakterini canlandıracak. Erçel'in çekimler öncesinde Berlin'e giderek dil eğitimi ve provalara katılması bekleniyor.

  • Hande Erçel, İranlı yönetmen Nader Saeivar'ın Almanya'da çekeceği Diaspora adlı filmde başrol oynayacak.
  • Filmde Hande Erçel, eşini Türkiye'de kaybettikten sonra 12 yaşındaki oğluyla Almanya'ya taşınan Merve karakterini canlandıracak.
  • Almanca, İngilizce ve Türkçe çekilecek filmin çekimlerinin 2027 yılının ilk aylarında başlaması planlanıyor.

Hande Erçel'in yeni sinema projesi belli oldu. Ünlü oyuncu, İranlı yönetmen Nader Saeivar'ın Almanya'da çekeceği Diaspora adlı filmde başrolü üstlenecek. Çekimlerin 2027 yılının ilk aylarında başlaması planlanırken Erçel, hazırlık süreci için daha erken bir tarihte Berlin'e gidecek.

HANDE ERÇEL, MERVE KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Berlin'de geçecek filmde Hande Erçel, eşini Türkiye'de kaybettikten sonra 12 yaşındaki oğluyla Almanya'ya taşınan Merve karakterine hayat verecek.

Yeni bir düzen kurmaya çalışan Merve, Alman bir ailenin işlettiği dil okulunda çalışmaya başlayacak. Ancak ailenin oğlunun uygunsuz davranışlarına maruz kalmasının ardından yaşadıklarını anlatması, genç kadını beklenmedik bir mücadelenin içine sürükleyecek.

ÇEKİMLERDEN BİR AY ÖNCE BERLİN'E GİDECEK

Almanca, İngilizce ve Türkçe çekilecek filmin hazırlıkları sürüyor. Hande Erçel'in çekimlerden yaklaşık bir ay önce Berlin'e giderek dil eğitimi alması, provalara katılması ve canlandıracağı karakter üzerinde çalışması bekleniyor.

ALMAN OYUNCUYLA BAŞROLÜ PAYLAŞACAK

Erçel'e filmde Alman oyuncu Moritz Bleibtreu eşlik edecek. Bleibtreu, Merve'nin çalıştığı ailenin babasını canlandıracak. Yapımın diğer oyuncularının ise önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

Filmin yapımcılığını Said Nur Akkuş ve Emre Oskay üstleniyor.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
Melike Şahin anne oldu! İlk bebeğini kucağına aldı

Melike Şahin anne oldu
Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Son noktayı 'Beni tanıyorsunuz' diyerek koydu

İstifa edecek mi? Son kararını resmen verdi
Şarkıcı Lara'dan Atilla Taş'ın acısına sessiz kalan ünlülere sert tepki: Bu kadar mı vefasızsınız?

Atilla Taş'ın acısı Lara'yı isyan ettirdi: Ne kadar acımasızsınız!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Helal olsun sana! Arda Güler ödülünü aldı

Yine göğsümüzü kabarttı!

Gökhan Çıra gece yarısı çevirmeye takıldı! Arandığı ortaya çıktı

Gece yarısı çevirmeye takıldı, gerçeği öğrenince şoke oldu
Icardi ile Wanda Nara resmen boşandı! Mahkemeden şok karar

En sonunda muradına erdi!
Maltepe’de çöken binada yürek yakan detay! Evleri kentsel dönüşüme girince taşınmışlar

Buna yürek mi dayanır! Çöken binada kahreden hikaye
Video çekerken telefonu denize düştü! Kaydettiği görüntüler şaşırttı

Teknede video çekerken olanlar oldu
Tepki çeken 'Hayırlı olsun' ziyareti! Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi

Tepki çeken ziyaret! Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi
Suudi Arabistan, Babulmendeb'in Husilerden temizlendiğini açıkladı

Dünyanın gözü burada! Türkiye'nin müttefiki zafer ilan etti