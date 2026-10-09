Fon soruşturmasında Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı

Fon soruşturmasında Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı, 'kamuoyunu yanıltıcı' açıklamalar yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Daha önce İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Sevinç şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrılmıştı.
Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı, fon soruşturması kapsamında 'kamuoyunu yanıltıcı' açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrılmıştı. Başsavcılığın Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verdiği öğrenilmişti. Sevinç ve Balcı, 'kamuoyunu yanıltıcı' açıklamalar yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.