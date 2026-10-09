Haberler

Ahbap soruşturmasında tutuklanan Ece Güner tahliye edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ahbap soruşturmasında tutuklanan Ece Güner tahliye edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ahbaplar Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 Temmuz'da tutuklanan eski İBB Başkan Danışmanı ve avukat Ece Güner, yaklaşık üç ay sonra tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 Temmuz’da 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'görevi kötüye kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla tutuklanan eski İBB Başkan Danışmanı avukat Ece Güner, 7 Ekim’de bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANLIĞINDAN İSTİFA ETMİŞTİ

Ece Güner, İBB Başkan Danışmanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Koordinatörlüğü görevlerinden istifa ettiğini, siyaseti bıraktığını açıklamıştı. Tutukluluk sürecinde açıklamalarda bulunan Ece Güner, Ahbap Derneği veya derneğin kurucusu Haluk Levent ile suç teşkil edecek bir ilişkisinin bulunmadığını savunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 103 sitede yayınlandı.
Camilerde Gazze hutbesi! Diyanet’ten boykot çağrısı

Camilerde "Gazze" hutbesi! Diyanet'ten önemli çağrı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya saldırılarında 2 günde 78 sivil öldü! Ukrayna'dan BM'ye 'acil toplanma' çağrısı

2 günde 78 sivil öldü! BM'ye "acil toplanma" çağrısı yapıldı
Başkentte alarm! Halka 'Kış gelmeden şehri terk edin' uyarısı

Halkı açık açık uyardılar: Kış gelmeden şehri terk edin
Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar verildi

Verilen karara kendisi bile hayret edecek

Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Güllü davasında karar günü! İstenen ceza açıklandı, Tuğyan ağlıyor
Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor

Gazi yasağa isyan etti: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmadı
Yakın arkadaşı Ozan Orhon kızını kaybeden Atilla Taş’ın durumunu anlattı: Aradım, acıdan konuşamıyor

Ozan Orhon Atilla Taş’ın durumunu anlattı: Acıdan konuşamıyor
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım

Vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti