Video çekerken telefonu denize düştü! Kaydettiği görüntüler şaşırttı

Video çekerken telefonu denize düştü! Kaydettiği görüntüler şaşırttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Teknede eğlendiği sırada video çekmek isteyen bir adamın telefonu elinden kayarak denize düştü. Suya düşmesine rağmen kayda devam eden telefonun denizin dibinde çektiği görüntüler dikkat çekti. Sıradan bir video çekimi, beklenmedik anlara sahne oldu.
Teknede eğlendiği sırada video çekmek isteyen bir adam, telefonunu yanlışlıkla denize düşürdü. Ancak telefon suya düştükten sonra da kayıt yapmaya devam etti. Denizin dibinde kaydedilen görüntüler dikkat çekti.
TELEFONU DENİZE DÜŞTÜ, KAYIT DEVAM ETTİ
Teknede geçirdiği anları kaydetmek isteyen adam, telefonunu elinden kaçırdı. Suya düşen telefon denizin dibine doğru ilerlerken kamera kaydı kesilmedi.
DENİZİN DİBİNDEKİ GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ
Telefonun su altında kaydettiği görüntüler, yaşanan olayın en dikkat çekici anı oldu. Eğlence sırasında başlayan video, telefonun denize düşmesiyle beklenmedik bir şekilde devam etti.