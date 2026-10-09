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İndirime girdi, fiyatı arttı! Market rafındaki etiket şaşkına çevirdi

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İndirime girdi, fiyatı arttı! Market rafındaki etiket şaşkına çevirdi
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Bir markette 359,90 TL'ye satılan 400 gramlık tereyağının indirim etiketiyle 369,90 TL'ye yükseltilmesi şaşkınlık yarattı. İndirim yerine 10 liralık fiyat artışı yapılması tepki çekerken, vatandaşlar "Öyle şaşırdılar ki ne yapacaklarını da bilmiyorlar" ve "Şansını denemiş" yorumlarında bulundu. Fiyat farkının etiket hatasından mı kaynaklandığı ise bilinmiyor.

  • Bir markette 400 gramlık tereyağının indirim etiketinde normal satış fiyatı 359,90 TL, indirimli fiyatı ise 369,90 TL olarak belirtildi.
  • Ürünün kilogram fiyatı etikette 924,75 TL olarak yer aldı ve etikette 8 Ekim 2026 tarihi bulunuyor.
  • İndirim etiketiyle fiyatın 10 lira yükselmesi tüketicilerin tepkisine neden oldu.

Bir markette satışa sunulan 400 gramlık tereyağının indirim etiketi dikkat çekti. Normal satış fiyatı 359,90 TL olarak belirtilen ürünün, indirimli fiyatının 369,90 TL olduğu görüldü. Fiyatın düşmek yerine 10 lira yükselmesi, tüketicilerin tepkisine neden oldu.

İNDİRİM ETİKETİYLE 10 LİRA ZAM

Market rafında çekilen fotoğrafta, tereyağının önüne yerleştirilen sarı renkli etikette büyük harflerle "İNDİRİM" yazdığı görüldü. Ancak etiketin üzerinde üzeri çizilen eski fiyat 359,90 TL, yeni satış fiyatı ise 369,90 TL olarak yer aldı.

Ürünün kilogram fiyatının 924,75 TL olarak belirtildiği etiketin üzerinde 8 Ekim 2026 tarihi bulunuyor.

TÜKETİCİLERDEN TEPKİ GECİKMEDİ

İndirim adı altında ürünün fiyatının yükseltilmesi üzerine vatandaşlar dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Bir kullanıcı, "Millet artık tüketmekten bıktı, bunlar bildirmekten bıkmadı" sözleriyle tepkisini dile getirirken, başka bir kullanıcı "Öyle şaşırdılar ki ne yapacaklarını da bilmiyorlar" yorumunu yaptı.

Bir diğer kullanıcı ise "Şansını denemiş" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAhmet KOŞAY:

başına B harfi koymayı unutmuşlar

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Haber Yorumlarımustafa kemal ünal:

Bence klavyenin b harfi basmamış

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Haber YorumlarıMurat Avci:

bunlar azıttı ne olacak etkili denetim yok.

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Tüketiciyle resmen dalga geçiyorlar.

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Haber YorumlarıSerkan Polat:

tam samancilar icin gecerli bir etiket algiyla yonetiliyor beyinleri indirim mi indirim gerisi hikaye

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