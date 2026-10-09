İndirime girdi, fiyatı arttı! Market rafındaki etiket şaşkına çevirdi

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Bir markette satışa sunulan 400 gramlık tereyağının indirim etiketi dikkat çekti. Normal satış fiyatı 359,90 TL olarak belirtilen ürünün, indirimli fiyatının 369,90 TL olduğu görüldü. Fiyatın düşmek yerine 10 lira yükselmesi, tüketicilerin tepkisine neden oldu.

İNDİRİM ETİKETİYLE 10 LİRA ZAM

Market rafında çekilen fotoğrafta, tereyağının önüne yerleştirilen sarı renkli etikette büyük harflerle "İNDİRİM" yazdığı görüldü. Ancak etiketin üzerinde üzeri çizilen eski fiyat 359,90 TL, yeni satış fiyatı ise 369,90 TL olarak yer aldı.

Ürünün kilogram fiyatının 924,75 TL olarak belirtildiği etiketin üzerinde 8 Ekim 2026 tarihi bulunuyor.

TÜKETİCİLERDEN TEPKİ GECİKMEDİ

İndirim adı altında ürünün fiyatının yükseltilmesi üzerine vatandaşlar dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Bir kullanıcı, "Millet artık tüketmekten bıktı, bunlar bildirmekten bıkmadı" sözleriyle tepkisini dile getirirken, başka bir kullanıcı "Öyle şaşırdılar ki ne yapacaklarını da bilmiyorlar" yorumunu yaptı.

Bir diğer kullanıcı ise "Şansını denemiş" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com