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Aydın Çine'de 30 yaşındaki kadın evinin banyosunda ölü bulundu

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Aydın Çine'de 30 yaşındaki kadın evinin banyosunda ölü bulundu
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Aydın'ın Çine ilçesinde 30 yaşındaki kadın, evinin banyosunda hayatını kaybetmiş halde bulundu. Dışarıda olan eşi, çocuğunun araması üzerine eve gelip kadını hareketsiz buldu; ilk değerlendirmelerde elektrik çarpması ihtimali üzerinde duruluyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde 30 yaşındaki kadın, evinin banyosunda hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dışarıda olan A.Ç, çocuğunun kendisini araması üzerine eve geldi. Eşini banyoda hareketsiz halde bulan A.Ç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Gözde Ç'nin banyoda hayatını kaybettiği belirlendi. İlk değerlendirmelerde elektrik çarpması ihtimali üzerinde durulduğu öğrenilirken, genç kadının kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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