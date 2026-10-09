Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Rusya'nın yoğunlaşan saldırıları nedeniyle kent sakinlerine kış ayları öncesinde dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Başkenti oldukça zorlu bir kışın beklediğini belirten Klitschko, şehir dışında akrabaları veya arkadaşları bulunan vatandaşlara geçici olarak Kiev'den ayrılmalarını tavsiye etti.

"ARTIK HAYATTA KALMA MESELESİ"

AFP'ye röportaj veren Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Rus saldırılarının yoğunlaşmasıyla birlikte başkentte kış koşullarının daha da ağırlaşabileceği uyarısında bulundu.

Klitschko, Kiev dışında kalabilecekleri bir yer bulunan vatandaşların kış aylarını başka bölgelerde geçirmeyi değerlendirmelerini istedi. Belediye başkanı, yaşanabilecek sorunların artık bir hayatta kalma meselesine dönüştüğüne dikkat çekti.

"BU, PUTİN İÇİN EN İYİ SENARYO OLUR"

Vatandaşlara geçici olarak şehirden ayrılmalarını tavsiye eden Klitschko, Kiev'in tamamen tahliye edilmesinin ise gündemde olmadığını vurguladı.

Başkentte yaşayan herkesin şehri terk etmesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in istediği sonucu doğuracağını belirten Klitschko, böyle bir durumun "Putin için en iyi senaryo" olacağını söyledi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko

KIŞ İÇİN YAKIT, GIDA VE SU DEPOLANIYOR

Kiev yönetiminin yaklaşan kışa karşı hazırlıklarını sürdürdüğünü açıklayan Klitschko, kentte alternatif ısıtma sistemlerinin hazırlandığını bildirdi.

Belediyenin olası kesintilere karşı yakıt, gıda ve içme suyu stokladığını belirten Klitschko, tüm bu hazırlıklara rağmen ciddi risklerin devam ettiğini ifade etti.

"KENDİMİZİ KORKUNÇ BİR DURUMDA BULABİLİRİZ"

Rus saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin önemine işaret eden Klitschko, alınan önlemlerin tek başına yeterli olmayabileceğini söyledi.

Kiev Belediye Başkanı, "Ne kadar iyi hazırlanmış olursak olalım, hava savunma sistemlerimiz başarısız olursa kendimizi korkunç bir durumda bulabiliriz." ifadelerini kullandı.