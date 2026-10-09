Haberler

Netanyahu'nun eski askeri sekreteri, 7 Ekim kayıtlarında tahrifatı itiraf etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eski askeri sekreteri Avi Gil, 7 Ekim telefon kayıtlarında tahrifat yapıldığını itiraf etti. Muhalefet, Netanyahu hakkında acil soruşturma açılması çağrısı yaparken Başbakanlık Ofisi iddiaları reddetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski askeri sekreteri yedek Tümgeneral Avi Gil, Başbakanlık Ofisi yetkililerinin Netanyahu'nun Hamas'ın saldırı gerçekleştirdiği 7 Ekim sabahı yaptığı telefon görüşmesi kayıtlarında değişiklik yaptığını itiraf etti.

Başbakan Netanyahu'nun eski askeri sekreteri Gil, Kanal 12 televizyonuna verdiği röportajda, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman'ın o güne ait telefon kayıtlarında tahrifat yaptığını açıkladı.

İsrail'in Gazze'de şiddetli saldırılar yürüttüğü döneme de denk gelen 7 Ekim'den birkaç hafta sonra yapılan tutanak toplama çalışmalarının yönetmeliklere aykırı yürütüldüğünü fark ettiğini aktaran Gil, durumu derhal başsavcıya bildirdiğini söyledi.

Başbakanlıkta görevli bir tutanak katibinin kendisine, Özel Kalem Müdürü Braverman'ın talimatıyla o gün Netanyahu'nun yaptığı ilk telefon görüşmesinin saatinin değiştirildiğini bizzat aktardığını dile getiren Gil, "06.40 ile 06.44 arasında yapılan görüşmenin 7 Ekim'in başlangıç anı olan 06.29 olarak değiştirilmeye çalışıldığını" kaydetti.

"Netanyahu, esirlerin hayatını siyasi ikbaline kurban etti"

Netanyahu'ya sert sözlerle yüklenen Gil, Başbakan'ın siyasi kariyerini riske atmamak adına Gazze'deki İsrailli esirleri geri getirebilecek net fırsatları kasıtlı olarak geri çevirdiğini de vurguladı.

O dönem kabine toplantılarında Netanyahu'nun, koalisyonunu düşürebilecek bir esir takası anlaşmasını onaylamak yerine hükümetini korumayı seçtiğini belirten Gil, "O sırada esirlerin dönüşüne öncelik verilmesinin doğru olduğunu düşünüyor muydum? Cevap, evet." ifadelerini kullandı.

Olayların öncesinde tüm güvenlik şeflerinin Netanyahu'yu yaklaşan bir saldırı konusunda defalarca uyardığını söyleyen Gil, Temmuz 2023'te Şin Bet Direktörü Ronen Bar'ın, Netanyahu'nun hastanede bulunduğu sırada bizzat kendisi aracılığıyla Başbakan'a resmi bir 'savaş uyarısı' ilettiğini" dile getirdi.

Buna karşın Netanyahu'nun bu uyarının ardından Bar'la duruma ilişkin acil bir toplantı gerçekleştirmediğini belirten Gil, "7 Ekim sabahı saldırının ilk iki saatinde Netanyahu'nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirmediğini de" sözlerine ekledi.

Başbakanlık Ofisi, Gil'in açıklamalarını reddediyor

İsrail Başbakanlık Ofisi, yayımladığı açıklamada, Gil'in Netanyahu'ya ilişkin sözlerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Söz konusu gün yaşanan istihbarat zafiyetinin sorumluluğunun Netanyahu'ya atılamayacağını ileri süren açıklamada, sorumluluğun orduda ve güvenlik şeflerinde olduğu iddia edildi.

Telefon görüşmesi kayıtlarının gizlice değiştirildiği ve İsrailli esirlerin Netanyahu'nun siyasi ikbali için feda edildiği açıklamalarının tamamı reddedildi.

Muhalefetten Netanyahu'ya soruşturma açılması çağrısı

Gil'in açıklamaları üzerine İsrail'de muhalefet liderleri Netanyahu hakkında acil soruşturma açılması çağrısı yaptı.

İsrail'deki seçim anketlerinde birinci parti olarak görünen Yashar Partisi'nin lideri Gadi Eisenkot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun esirlerin hayatı yerine siyasi çıkarlarını ve protokolleri tercih ettiğini" vurguladı.

Netanyahu'nun bu dönemdeki başarısızlığına ilişkin derhal cezai soruşturma başlatılması çağrısında bulunan Eisenkot, "Hiçbir şey onu seçimlerden sonra açacağımız devlet soruşturma komisyonundan kurtaramayacak." ifadesini kullandı.

Muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman da sert bir tepki göstererek Netanyahu'yu hedef aldı.

Liberman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun izlediği politikaların ve esirlerin kurtarılmasına yönelik fırsatların kasıtlı olarak geri çevrilmesinin ülkenin çıkarlarına ihanet niteliği taşıdığını savunarak başbakanı "hainlikle" suçladı.

Muhalefet kanadından gelen bu tepkiler, Ekim 2023 saldırıları sürecine ve esirler meselesine ilişkin siyasi baskıyı artırırken, konunun kurulacak resmi bir devlet komisyonuyla yargıya taşınması yönündeki talepleri de en üst düzeye çıkardı.

Kaynak: AA
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Kavga eden akrabalarını ayırmak isteyen polis memuru canından oldu

Kavga eden akrabalarını ayırmak için araya giren polis canından oldu

Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü

Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü
Otel yemeğinde fare skandalı tersine döndü! Bu kez müşteriler suçlanıyor

Otel yemeğinde fare skandalında işler tersine döndü
Montella'dan büyük jest! Servet değerindeki paradan vazgeçti

Montella'dan büyük jest! Servet değerindeki paradan vazgeçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan diken üstünde! Husiler hedef aldı, yolcu uçağı küle döndü

Ülke diken üstünde! Husiler vurdu, koca uçak bu hale geldi
90 yıl sonra bir ilk! Halka açık şekilde kurşuna dizecekler

90 yıl sonra bir ilk! Kurşuna dizilmesini halk canlı olarak izleyecek

Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık işin içine devletimiz girdi

Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık devlet....
Kızılcık Şerbeti'nde şok ayrılık! İki senarist birden gitti

Fenomen dizide şok ayrılık! İkisi birden ayrıldı

Atilla Taş'ın evlat acısı! Ünlülerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi

Atilla Taş'ın evlat acısı! Ünlülerden peş peşe başsağlığı mesajları
İstanbul'da dev kesinti! BEDAŞ listeyi paylaşarak saat verdi, tam 22 ilçe karanlığa gömülecek

BEDAŞ listeyi paylaşarak saat verdi! Tam 22 ilçe karanlığa gömülecek
İstanbul'da okula saldırı paniği! Ses kaydını dinleyen polis harekete geçti

İstanbul'da infial yaratan ses kaydı