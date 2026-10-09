Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi’nde bulunan Liparis 5 Tatil Sitesi’nde dün sabah saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Cansız bedeni otopsi için morga kaldırılan genç kadının şüpheli ölümüne ilişkin emniyet güçlerinin başlattığı soruşturma sürerken, acı haberi duyuran gazeteci Burhan Akdağ'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Aysu Mola'nın YouTube canlı yayın programına katılan gazeteci Burhan Akdağ, olay anına ve arka planına dair aldığı duyumları paylaştı. Olayın ardından baba Atilla Taş’a henüz ulaşılamadığını belirten Akdağ, Sezen Taş’ın özel hayatı ve olayın yaşandığı yerle ilgili şu iddiaları dile getirdi:

DAHA ÖNCEKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Erken yaşta baba olan Atilla Taş, seneler önce katıldığı bir programda bununla ilgili "Bazen bir yere giderdik, sevgilim zannederlerdi. Çok yaşadık bunu... Ben çok iyi bir baba olamadım ama o çok iyi bir evlat oldu. Ben dedeyim şimdi iki tane torunum var. Ben çok küçükken evlendim." ifadelerini kullanmıştı.