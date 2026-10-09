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Bülent Ersoy 'Kaos' çıkardı

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Bülent Ersoy 'Kaos' çıkardı Haber Videosunu İzle
Bülent Ersoy 'Kaos' çıkardı
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Bülent Ersoy'un 'Kaos Show' programında tikli konuklarla yaşadığı diyaloglar ve aniden dil çıkardığı sıra dışı anlar dikkat çekti. Diva'nın hareketlerini gören izleyiciler "Ne yapıyorsunuz Bülent Hanım?" yorumunda bulundu.

Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, katıldığı 'Kaos Show' programında tikli konuklarla girdiği diyaloglar ve ilginç hareketleriyle dikkat çekti. Program esnasında dil çıkardığı anlar ise izleyicileri şaşkına çevirdi.

DİL ÇIKARDIĞI ANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Programın ilerleyen dakikalarında aniden dil çıkaran Bülent Ersoy'un bu sıra dışı hareketini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kısa sürede dikkat çeken o anlar sosyal medyada da yankı uyandırırken, izleyiciler "Ne yapıyorsunuz Bülent Hanım?" demekten kendini alamadı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRick Ricco:

Ya bunun modasi gecti sacma sapan programlara cikiyor artik. Haber yapmaya degmez

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Haber Yorumlarıbaskanselo:

insan mi yoksa

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Haber Yorumları128547Ab&:

Atın bunuda Eko nun yanına Silivri ye;))

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