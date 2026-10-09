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Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar günü! Tuğyan'ın avukatı adliyeye korumalarla geldi

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Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar günü! Tuğyan'ın avukatı adliyeye korumalarla geldi
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Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter, ‘tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle ikinci kez hakim karşısında. Gülter’in avukatı Merve Uçanok, kararın çıkması beklenen duruşma öncesi adliyeye korumalar eşliğinde geldi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması başladı. Davada, Güllü'nün tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter, tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

AVUKAT ADLİYEYE KORUMALARLA GELDİ

Duruşma öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok'un adliyeye korumalar eşliğinde geldiği görüldü.

GÖZLER DURUŞMADAN ÇIKACAK KARARDA

Güllü'nün ölümüyle ilgili yargılama devam ederken, ikinci duruşmada yaşanacak gelişmeler ve mahkemenin vereceği karar merakla bekleniyor. Tuğyan Ülkem Gülter'in tutukluluk durumuna ilişkin değerlendirme de duruşmada takip edilecek konular arasında yer alıyor.

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