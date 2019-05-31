DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ŞEHİT TEĞMEN RAŞİT AYDIN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

IRAK'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Pençe' harekatında şehit olan Teğmen Raşit Aydın (28) için dün Sakarya'nın Geyve ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Seyit- Zeynep Aydın çiftinin 7 çocuğundan en büyüğü olan şehit Raşit Aydın'ın Türk bayrağına sarılı taburu, ilçe meydanındaki Sinan Bey Camii'ne getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazına; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yardımcısı Ahmet Koca, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, şehidin ailesi ve çok sayıda katıldı. Tabuta sarılıp, gözyaşı döken şehidin kardeşlerini, yakınları teskin etmeye çalıştı.

İl Müftüsü İhsan Açık'ın kıldırdığı namazın ardından top arabası götürülen şehidin tabutu, bir süre tekbirlerle taşındı. Şehit Teğmen Raşit Aydın'ın cenazesi, Melekşesolak Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenaze töreninden görüntüler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER - İsmail ÇETİNTAŞ/ GEYVE(Sakarya),

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2)TORUNU KAZADA ÖLDÜ, SORUMLU TUTTUKLARINI VURDU: 3 ÖLÜ, 1 YARALI



KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde bağlı Çaykapı köyünde Sabri Mergen (77), 4 yıl önce torunu Sefa Mergen'in (18) öldüğü traktör kazasından sorumlu tuttuğu sürücü Umut Keleş (22), ağabeyi Eftal (23), babası Ramazan (57) ile amcası Şaban Keleş'e (51) av tüfeği ile ateş açtı. Olayda Umut ile Eftal kardeşler ve amca Şaban Keleş hayatını kaybetti, baba Ramazan Keleş yaralandı.

İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çaykapı köyünde, 4 yıl önce Umut Keleş'in kullandığı traktörün devrilmesi sonucu Sefa Mergen ile Beytullah Gül (18) hayatını kaybetti. Yaşanan olaydan sonra Sefa Mergen'in dedesi Sabri Mergen, kazadan yaralanan Umut Keleş'i sorumlu tuttu. Köyde Sabri Mergen ile Keleş'in ailesi arasında husumet oluştu. Çiftçi Sabri Mergen saat 10.00 sıralarında araziye çalışmak için giden Ramazan Keleş, kardeşi Şaban Keleş ve Umut ile Eftal kardeşleri takip etti. Sabri Mergen bir süre sonra arazinin farklı noktalarında çalışan Keleş ailesinin fertlerine av tüfeği ile ateş açtı. Açılan ateş sonrası Umut, Eftal, Şaban Keleş olay yerinde hayatını kaybetti. Baba Ramazan Keleş ise yaralandı. Sabri Mergen ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayın yaşandığı bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yaralı Ramazan Keleş, ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Üç cenaze ise savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, kaçan Sabri Mergen'in yakalanması için çalışma başlattı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Çaykapı Köyü'nde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada Sabri Mergen (77), Umut Keleş (22), ağabeyi Eftal Keleş (23), amcası Şaban Keleş (51) ve babaları Ramazan Keleş'e (57) av tüfeğiyle ateş açtı. Olayda Umut, Eftal ve Şaban Keleş hayatını kaybederken Ramazan Keleş ise yaralandı. Olaydan sonra kayıplara karışan şüpheli Sabri Mergen, akşam saatlerinde evine gizlice girmeye çalıştığı sırada, jandarma ekipleri tarafından suç aleti av tüfeğiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Ambulans

-Jandarma

Haber-Kamera: Emre ÇİLOĞLU/ TOSYA(Kastamonu),

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3)AK PARTİ İZMİR ESKİ İL BAŞKAN YARDIMCISI, SİLAHLI SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ



İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, AK Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet K., iddiaya göre üzerinde polis yeleği bulunan bir kişi tarafından pompalı tüfele saldırıya uğradı. Vucuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Ahmet K. hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, dün akşam saat 19.45 sıralarında İsmail Cem Caddesi üzerindeki evde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet K. evinde olduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin pompalı tüfekle saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, üzerinde polis yeleği bulunan bir kişinin evden çıktıktan sonra otomobille uzaklaştığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vucudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan Ahmet K.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Saldırı ile ilgili soruşturma başlatan polis, Ahmet K.'nin evinden çıkan ve üzerinde polis yeleği olduğu belirtilen saldırganın kimliğinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarını ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

SALDIRININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

AK Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet K.'nin uğradığı silahlı saldırı ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Hastanede tedaviye alınan Ahmet K.'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten polis önemli detaylara ulaştı.

AYAĞINDA ELOKTRONİK KELEPÇE BULUNUYORDU

İş adamı Ahmet K.'nin İzmir'de, 7'si tutuklu 69 sanığın yargılandığı 'organize suç örgütü' davasında elektronik kelepçe takılıp adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildiği öğrenildi. Polisin yaptığı soruşturmada üzerinde polis yeleği bulunan saldırganın, Ahmet K.'nin oturduğu güvenlikli sitenin girişindeki görevliye 'Denetimli Serbestlik Bürosu'ndan geldiğini belirterek, içeri girdiği anlaşıldı. Daha sonra Ahmet K.'nın evine giden saldırganın tabanca ile 6 el ateş ettiği belirlendi. Vucuduna iki mermi isabet eden Ahmet K.'nin durumunun ağır olduğu ifade edilirken, polis saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

YAŞAMINI YİTİRDİ

İzmir'in Narlıdere ilçesinde oturduğu güvenlikli sitede, üzerinde polis yeleği bulunan bir kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan AK Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet K., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Polis, saldırganın yakalanması için başlattığı geniş çaplı soruşturkayı sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden görüntü

-Ahmet K.'nın yakınlarından görüntü

-Ambulanstan detay

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN - Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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4)MEZARLIKTA KAVANOZUN İÇİNE KONULAN CENİN BULUNDU



KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kavanozun içerisine konulan cenin mezarlığa bırakıldı. Polis, olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma başlatıldı.

Gölcük Saraylı Mahallesi'nde bulunan 17 Ağustos Mezarlığı'na giren köpeklerinin peşinden giden çocuklar, bir mezarın yanına bırakılan kavanozu gördü. Çocukların haber vermesi üzerine olay yerine polis geldi. Polis, kavanozun içerisinde cenin olduğunu belirledi. Adli tıp uzmanı mezarlığa gelirken, kavanozun içerisindeki ceninin yaklaşık 1 ay önce bırakılmış olabileceğini tahmin etti. Ceninin incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi. Ceninin düşük yapan bir kadın tarafından mezarlığa bırakılmış olabileceği tahmin edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntüler

Polisin inceleme yapması

Mezarlıktan görüntüler

Haber-Kamera: Soner GÜLEZER/ GÖLCÜK(Kocaeli),

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5)SİVAS'TA SAĞANAK VE DOLU HAYATI FELÇ ETTİ

SİVAS'ta etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sivas'ta dün saat 17.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 1 saat aralıklarla etkili olan sağanak ve ardından gelen dolu nedeniyle kentin bazı noktalarında ulaşımda aksaklık yaşandı. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. İmam Hatip Sokak ve Hikmet Işık Caddesi üzerinde su birikintileri oluştu. Bazı esnaflar suların iş yerlerine girmemesi için yoğun çaba sarf etti. Yağışın bir süre sonra etkisini yitirmesiyle hayat normale döndü.

SAĞANAK YAĞIŞ SİTENİN BAHÇE DUVARINI YIKTI

Sivas'ta sağanak nedeniyle 14 katlı bir sitenin bahçe duvarı yıkıldı. Çöken duvarla birlikte devrilen aydınlatma direği de park halindeki otomobilin üzerine düşerek hasara neden oldu.

Sağanak yağış sonrası biriken su nedeniyle saat 18.00 sıralarında Alibaba Mahallesi 61'nci sokaktta yeni yapılan bir apartmanın 30 metre uzunluğundaki bahçe duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılmasıyla birlikte devrilen aydınlatma direği ise park halindeki Osman Dülek'e ait 58 BU 665 plakalı otomobilin üzerine düştü. Haber verilmesiyle olay yerine polis ve Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Duvarın çöktüğü anda olay yerinde bulunan mahalle sakinlerinden Ertuğrul Akarat, "Arabamı çamların altına almak için aşağı indim. Yağmurdan dolayı da yukarıya çıkamadım. Bahçe duvarının arkasında su birikmiş. Duvar çöktü. Aydınlatma direği de aracın üzerine düştü. Gürültülü oldu" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kent merkezinden görüntüler

-Yağış görüntüleri

-Zor anlar yaşayan yayalar

-Oluşan su birikintileri

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-Olay yerinden görüntüler

-Yıkılan duvarın görüntüsü

-Üzerine aydınlatma direği devrilen otomobil

-Vatandaşın konuşmaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI - Hakan KALELİ - Uğur YİĞİT/ SİVAS,

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6)İSLAHİYE'DE 280 DÖNÜM EKİLİ ARPA YANDI

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, arpa ekili arazide çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 280 dönüm ekili arpa yandı, 300 zeytin ağacı zarar gördü

İslahiye'nin Örtülü Mahallesinde 180 dönümü Çetin Yıldırım'a ait 280 dönüm arpa ekili alanda iddiaya göre yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz ve belediye sulama araçlarıyla müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 300 zeytin ağacı ile 280 dönüm ekili alandaki arpa zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerine giderken

Örtülü Mahallesi

Yangın alanı

Çetin yıldırım ile röp

Muhtar hakan çetin ile röp

Soğutma çalışmaları

Zeytin sahibi Mustafa Taşkeser ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP,

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7)KÖRFEZ'DE ZİNCİRLEME KAZA: 6 YARALI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, iki kamyonet ve işçi servisinin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde D-100 yolu Hereke yokuşunda meydana geldi. Mehmet Kayacan yönetimindeki 34 JY 1657 plakalı kamyonet önünde aniden fren yapan Ahmet Karakaya yönetimindeki 34 GD 8232 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Sürücüsünün ismi bilinmeyen 41 P 1813 plakalı işçi servisi de kaza yapan kamyonetlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçi servisinde bulunan ve yaralanan 6 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk etti. Kaza nedeniyle ulaşım kontrollü sağlandı. Çekici yardımıyla araçlar yoldan kaldırıldıktan sonra yol tamamen ulaşıma açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçlar

-Polis ve biriken araç kuyruğu

Haber-Kamera: Ergün AYAZ - Alişan KOYUNCU/ KÖRFEZ(Kocaeli),

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8)ADIYAMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi, Merinos kavşağında meydana geldi. Suriye uyruklu Cemal Mansur yönetimindeki 63 MA 1073 plakalı hafif ticari araç ile kavşaktan geçen Abdullah İncibaş yönetimindeki 02 HS 794 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobildeki Nazlı Sucu ve araçtaki Suriye uyruklu Turkıye Mahsun yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamile Turkıye Mahsun yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri

Kaza yapan araçlar

Trafik polisleri

-Kaza yapan araçtan savrulan parçalar

-Besni Devlet Hastanesi

-Yaralının Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN/ ADIYAMAN,

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9)KAMYONET ÖNÜNDEKİ KAMYONA ÇARPTI: 4 YARALI

KARABÜK'te, önündeki kamyona çarpan kamyonette 4 kişi yaralandı. Şoför mahallinde sıkışan sürücü itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve vatandaşların yarım saat süren çalışmaları sonucu çıkarılabildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde D-755 Karayolu Kemal Oyman mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne gelen Fatih Köroğlu idaresindeki 78 AV 583 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen Hasan Araçlı yönetimindeki 78 BL 540 plakalı kamyona çarptı. Kazada, Fatih Köroğlu ile yanındaki Bülent Köroğlu, Süleyman Köroğlu ve Ferhat Taşkır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler kamyonetin şoför mahalline sıkışan Fatih Köroğlu kurtarmak için çalışma yürüttü. Çalışmalara AFAD, polis, sağlık ekipleri ve vatandaşlar da dahil oldu. Fatih Köroğlu, yarım saat süren çalışmanın ardından çıkarılarak, ambulansa taşındı. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kurtarma çalışmaları

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Kaza yapan araçlar

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,

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10)EŞİNE ÖNCE ARAÇLA ÇARPTI, SONRA DÖVÜP, TABANCAYLA YARALADI

ADANA'da kavga ettiği eşi Mehmet K.'nın önce hafif ticari araçla çarpıp, ardından da darp ettiği ve tabancayla bacağından yaraladığı öne sürülen Hacer K., tedavi altına alındı. Mehmet K. ise eşini getirdiği hastanede gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. Hacer K. ve Mehmet K. çifti henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartıştığı eşine sinirlenen Mehmet K., iddiaya göre, kadına önce hafif ticari aracıyla çarptı, sonra da darp edip tabancayla bacağından vurdu. Bu sırada olay yerinde kendisine engel olmaya çalışan oğlunu da darp eden Mehmet K., yaralı eşini aynı araçla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan Hacer K.'nın sağ bacağında kırık ve kurşun yarası bulunduğu ancak hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Mehmet K., ise polise gelen ihbar doğrultusunda hastanede polisler tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sokaktaki polis araçlarından görüntü

Polislerden görüntü

Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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11)PKK'LI TERÖRİSTLERİN SALDIRISINDA ÖLEN 4 KİŞİ MEZARLARI BAŞINDA ANILDI

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, 2016 yılında polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından rögar kapağına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ölen 4 kişi, olayın 3'üncü yıl dönümünde mezarları başında anıldı.

Silopi'de 30 Mayıs 2016 tarihinde akşam saatlerinde devriye görevi yapan zırhlı polis aracı, 10'uncu caddede ilerlerken, PKK'lı teröristler tarafından rögar kapağının altına tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlama sırasında çevrede bulunan sivil vatandaşlardan İsa Torlak (70), Davut Yoksul (19), Ekrem Birlik (52) ile Kübra Birlik (4) yaşamını yitirirken, 5'i polis 23 kişi yaralandı.

Terör saldırısında hayatını AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik'in ağabeyi Ekrem Birlik, torunu Kübra Birlik, İsa Torlak ve Davut Yoksul, Silopi ilçe merkezindeki mezarları başında anıldı. Mezarlığa gelenler, hayatını kaybeden yakınları için dua okudu. AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, mezarlıkta yaptığı konuşmada, teröre lanet okudu. Birlik, "Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Ağabeyim 2016 yılında hunharca bir patlama sonucu yanında 70 yaşında bir adam yoldan geçen 19 yaşındaki bir genç ağabeyimin 4 yaşındaki torunu hunharca katledildi. Bir ay öncede 2 gencimizi patlama sonucu kaybettik. Hepimizin, ülkemizin başı sağ olsun. Allah bir daha bu hunharca olayları kimseye yaşatmasın. Kimsenin canı yanmasın, bizim canımız yandı. Allah bir gün er geç onlarında belasını verecek. Allah bir gün onlarında canını okuyacakö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Vekilin mezarlığa girişi

Mezarlıkta duaların okunması

Mezarlıktan detaylar

Ölen 2 gencin mezar ziyareti

Milletvekili Rızgin Birlik röportaj

Genel ve detaylar görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/ SİLOPİ(Şırnak),

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12)SEDANUR'UN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ DAVADA TUTUKLU 3 SANIK HAKİM KARŞISINDA

KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in ölümüyle ilgili tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına, Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Birbirlerini suçlayan sanıklar, suçlamayı kabul etmedi.

Güvenlik gerekçesiyle Yozgat'ta görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Himmet Uç, Ertan Bozkurt ve Ahmet Bilen, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Sanıklardan Himmet Uç, savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Olayla hiçbir ilgi ve alakasının olmadığını ileri süren Himmet Uç, "Ertan ve Ahmet bana iftira atıyorlar. Ben mağdur oldum, tahliyemi istiyorum. Benim Sedanur'un ailesiyle de hiçbir husumetim yok" dedi.

Diğer sanık Ertan Bozkurt ise olay günü Sedanur'un Himmet Uç'un evinin yakınında erik topladığını ve beraber çay içip kek yediklerini söyleyerek, "Himmet, bize, 'kek var, çay yaptım gelin içelim' dedi. Ben de Ahmet Bilen ile birlikte çay içtik, Sedanur da bize erik getirdi, o da bizimle çay içti, biz sonra oradan ayrıldık. Sedanur kaybolduktan sonra bunu, 'iftira atarlar' diye jandarmaya söylemedim. Ben cezaevinde yatan bir kişi olarak o suçun ne olduğunu biliyorum. Bana iftira atıyorlar, ben suçsuzum" diye konuştu.

Duruşmada tutarsız ifadeler veren Ahmet Bilen, akli dengesinin yerinde olmadığını ifade etti. Daha önce jandarma ve Cumhuriyet savcısına verdiği ifadeleri kabul ettiğini söyledi.

Duruşmaya Kars Kağızman Ağır Ceza Mahkemesinden, SEGBİS ile katılan Sedanur'un annesi Handan Güzel ise, "Himmet Uç'un olayla bir alakası olmayabilir. Ancak Ertan Bozkurt ve Ahmet Bilen'in en ağır ceza ile cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutarsız ifadeler veren sanık Ahmet Bilen'in akıl sağlığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamı kararlaştırılarak, duruşma ertelendi.

SEDANUR'UN KAYBOLDUKTAN 7 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU

Kağızman'a bağlı Paslı Köyü'nde yaşayan Handan ve Abdullah Güzel çiftinin büyük çocuğu Sedanur, 16 Eyül 2018 günü evinin önünden kayboldu. Sedanur'dan haber alamayan aile, köylüler ile birlikte kızlarını aradı ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine aile, jandarmaya haber verdi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in bulunması için güvenlik güçleri seferber oldu. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler arama çalışması başlattı. Aramalarda kadavra arama köpeği 'Obert' ve iz takip köpeği 'Calisto' da kullanıldı. Zehirli yılanların bulunduğu sazlık alanlarda da arama yapan ekipler, tüm çalışmalara rağmen Sedanur'a ulaşamadı.

Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, 23 Eylül günü köye 1 kilometre uzaklıkta, kayalık ve çalılık alanda, küçük Sedanur'un cansız bedenini, üzeri taşlarla örtülü bir halde buldu. Sedanur Güzel'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan otopsinin ardından Sedanur Güzel, köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

DNA İNCELEMESİNDE CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞI SAPTANDI

Sedanur'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan aynı köyde yaşayan Ertan Bozkurt, Ahmet Bilen ve Himmet Uç, 28 Eylül'de tutuklanarak, cezaevine konuldu. Kars T Tipi Cezaevi'nde kalan 3 sanık güvenlik nedeniyle Diyarbakır'daki cezaevine nakledildi. Küçük kızın cinsel tacize uğradıktan sonra öldürüldüğü DNA incelemesiyle ortaya çıktı. Tutuklanan 3 sanık hakkında ise 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 24'er yıl, 'cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezaları istendi.

AİLE, SEGBİS ARACILIĞIYLA DURUŞMAYA KATILDI

Güvenlik nedeniyle dün Yozgat'ta yargılanmaya başlanan 3 sanıktan şikayetçi olan anne Handan ve baba Abdullah Güzel, duruşmaya Kağızman'dan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşma sonrası Kağızman Adliyesi önünde açıklama yapan anne Handan ve baba Abdullah Güzel duruşmanın 13 Eylül'e bırakıldığını hatırlattı. İdamın getirilmesini isteyen Güzel çifti, "En ağır cezası almasını istiyoruz. Acılarımız daha yeni. Sedanur sanki bugün öldü. Günahsız, 9 yaşındaki çocuktan ne istediler. Bu olaylar olmasın artık yeter. Daha çok çocuk ölebilir, istismar edilebilir. Aile düzenimiz, psikolojimiz bozuldu. Başka canlar yanmasın. Duruşmada düğüne gider gibiydiler. Bir kişi idam edilse artık bu olaylar olmaz. Çocukların ne gühanı var, bu hale getiriyorlar" dediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yozgat adliyesi detay

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT,

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (2)

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Aileden detaylar

Annenin konuşması (yeşil yelekli)

Babanın konuşması (gömlekli)

-Teyzesinin açıklaması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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13)KUYUMCU DÜKKANINDAN 43 BİN LİRALIK KÜPE ÇALDILAR, SOYGUN ANI KAMERADA

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde, kuyumcu dükkanına giren, yüzleri peçeli 3 kadın, 43 bin lira değerindeki küpeleri çaldıktan sonra kaçtı. Olayla ilgili 3 kişi yakalanırken, 3 kadın aranıyor. Soygun anı ise kameraya yansıdı.

Şuhut merkezdeki kuyumcu dükkanına dün öğle saatlerinde giren siyah çarşaf giyen yüzleri peçeli 3 kadın, kuyumcu Yalçın Yener'i oyalayarak, el çabukluğuyla 43 bin lira değerindeki küpeleri çaldı. Şüpheliler dükkandan ayrıldıktan sonra tezgahtaki küpelerin olmadığını fark eden Yener, polise haber verdi. Polis, ihbar üzerine hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında hırsızlarla bağlantılı olduğu düşünülen Müslüm P. (35) yönetimindeki 06 AN 2185 plakalı aracı durdurdu. Polis, Müslüm P.'yi gözaltına alındı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Müslüm P.'nin ifadesine başvurdu. Polis, olayda gözcülük yaptığı belirlenen Müslüm P.'nin akrabaları Birol P. (29) ile Eren P.'yi (17) de Şuhut ilçesinde gözaltına aldı. Üzerinden kimlik çıkmayan şüphelilerden Birol P.'nin çeşitli suçlardan 5 kaydı bulunduğu ve arandığı tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Polis, 3 kadın şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

SOYGUN ANI KAMERADA

Diğer yandan soygun anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadınların alışveriş bahanesiyle kuyumcunun dikkatini dağıttığı, bir kadının ise küpelerin olduğu tablayı çarşafının altına gizlediği görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hırsızlık anına ait görüntü

Haber: Satılmış AKKAŞ/ AFYONKARAHİSAR,

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14)MARKETTE SOYGUN GİRİŞİMİNDE BULUNAN KİŞİ TUTUKLANDI

KARABÜK'te, kar maskesi takıp, elinde tabanca ile girdiği markette soygun girişiminde bulunan, çalışanlar ve müşteriler tarafından etkisiz hale getirilen H.Y.(58) tutuklandı.

Önceki gün saat 17.00 sıralarında Polisevi karşısında bulunan markette meydana gelen olayda, kar maskeli bir kişi elinde kurusıkıdan bozma tabanca ile markete girdi. Market çalışanlarından kasadaki paraları isteyen kişi, kadın kasiyerin uzaklaştığı kasayı açmak istedi, ancak başarılı olamadı. Diğer kasayı açıp paralarla kaçmaya çalışan H.Y.'nin peşinden çalışanlar ve müşteriler koştu. Market girişinde yakalanarak etkisiz hale H.Y. olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. H.Y.'nin polis ekiplerine "Şansımı denedim ama olmadıö dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.Y. tutuklandı. İşçi emeklisi H.Y.'nin bipolar bozukluk hastası olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tutuklanan H.Y. adliyeden çıkartılırken

-H.Y'nin soygun girişimi(Güvenlik kamerası)

-Soygun girişimi(Cep telefonu)

-H.Y. hastaneye götürülürken

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,

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15)KAÇAK TEZGAHLARI KALDIRMAK İSTEMEYEN SATICILAR, BENZİNLE KENDİLERİNİ YAKMAYA ÇALIŞTI



ADANA'da kaçak tezgahları yıkmak isteyen zabıta ile 'bici bici' adı verilen yöresel içecek satıcıları arasında gerginlik çıktı. Çevik kuvvet ve TOMA aracı ile müdahe edilen satıcılardan bazıları benzin döküp kendilerini yakmaya çalıştı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan Amerikan Adası girişinde meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, bölgede yapılan çevre düzenlemesi kapsamında kaçak tezgahları kaldırmak istedi. İş makineleriyle bölgeye gelen ekipleri gören 'bici bici' adı verilen yöresel içecek satıcıları tezgahlarının kaldırılmasını engellemek istedi. Zabıtalar ile satıcılar arasında kısa süreli arbede çıkınca olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve TOMA aracı sevk edildi. Zabıta ekiplerine direnen satıcılar, ada girişini plastik sandalye ve çöp konteynerleri ile kapatarak eylem yaptı. Polis ve zabıta ekiplerine direnen bazı satıcılar ise üzerlerine benzin dökerek kendilerini yakmak istedi. Eylemciler polisin uzun uğraşı sonucu ikna oldu.

Zabıta ekipleri, satıcılara tezgahları kaldırmaları için süre verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerindeki polis ekipleri

TOMA'dan görüntü

Polislerin bici satıcıları ile konuşması

Elinde benzin şişesi ile konuşan satıcılar

Genel görüntüler

Haber--Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,

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16)KUZEY MARMARA OTOYOLU'NUN BİR BÖLÜMÜ KÖRFEZ'E KADAR ULAŞIMA AÇILDI

KUZEY Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bulunan Liman Kavşağı ile Körfez Sevindikli kavşağı arasında kalan bölüm trafiğe açıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde bulunan V07 viyadüğünün bir kısmı ve Dilovası ilçesinde bulunan Liman Kavşağı ile Körfez ilçesinde bulunan Sevindikli Kavşağı arasında kalan bölüm gece yarısı itibariyle trafiğe açıldı. Trafiğe açılan bölüme yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletlilerin girmesi ve otoyol üzerinde duraklama, park etme, geri dönüş yapma yasaklandı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun trafiğe açılan kesiminde mecburi asgari hız saatte 40 kilometre olarak belirlenirken, azami hızın ise geometrik standartların müsaade ettiği limitlerde olması kararı alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sevindikli gişelerinin drone görüntüsü

Otoyoldan aktüel görüntüler

Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/ KÖRFEZ(Kocaeli),

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17)TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ, ERZURUM'DA

ANKARA'dan Kars'a ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi son duraktan bir öncesi olan Erzurum'a ulaştı. Yolcular trenden inerek Gar'da kendilerini bekleyen midibüslerle şehrin tarihi yerlerini gezip, bol bol alış-veriş yaptı.

Dün gece saat 22.00'da Erzurum Gar'ına giriş yapan Turistik Doğu Ekspresi Turizim İl Müdülüğü ekipleri tarafından karşılandı. Gar binası önünde kendilerini bekleyen midibüslere binen yolcular, ilk olarak kara elmaz olarak bilinen Oltu Taşı satılan tarihi bedestene götürüldü. Burada alış-veriş yapan yolcular daha sonra Cumhuriyetin temellerin atıldığı Kongre Binası ile birlikte, Çifti Minareli Medrece, Ulu Cami, Yakitiye Medresesi gibi tarih mekanları gezdikten sonra tekrar istasyona gidip kendilerini bekleyen trenle son durak olan Kars'a doğru yolu çıktılar.

Yolculuğun muhteşem geçtiğini söyleyen Zeynep Elmas, "Ankara'dan geliyoruz. Yolculuk çok iyi geçiyor hiç yorulmadık. Önce Erzincan'ı sonra Erzurum'u gezdik. Dört arkadaş olarak bu yolculukta çok eğlenceli vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tren garındaki Erzurum tabelası

-Doğu Ekspres trenininin gelmesi

-Trende inen yolcular

-Zeynep Elmas ve Büşra Han ile röp.

-Erzurum garı

-Erzurum garı önünde fotoğraf çekilenler

-Tespihçiler çarşısını gezmeleri

Haber-Kamera: Turgay İPEK - Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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18)ERBAKAN: MİLLETİMİZ MUHALEFETTEN ŞİKAYETÇİ



GAZİANTEP'te partisinin il teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katılan Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan milletin muhalefetten şikayetçi olduğunu söyledi.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Gaziantep il teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Düğün salonunda düzenlenen programa çok sayıda partili katıldı. İftar sonrası salondaki partililere seslenen Erbakan, Ramazan'ın manevi olarak değerlendirilen bir zaman dilimi olduğunu ifade ederek, milli görüşün fertleriyle iftarda buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Milletin muhalefetten şikayetçi olduğunu dile getiren Erbakan, "Milletimiz uzun yıllardır muhalefetten ve iktidardan şikayetçi. Muhalefetten, iktidar gitsin de ne olursa olsun dedikleri için şikayetçi. Sadece eleştiren çözüm önermeyen, sadece teşhis ve tespit yapan ancak tedaviyi ortaya koyamayan bu muhalefet anlayışından milletimiz şikayetçidir. Kim yaparsa yapsın doğruya doğru yanlışa yanlış deme erdemini gösteremeyen bu muhalefetten bu muhalefetten milletimiz şikayetçidir. Kendisi kazanmak için değil karşısındakine kaybettirmek için siyaset yapan muhalefetten milletimiz şikayetçidir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Karşılamanın yapılması

İftara katılanlar

Fatih Erbakan'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ - Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,

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Kaynak: DHA