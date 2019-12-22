DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

22.12.2019 08:58 | Son Güncelleme: 22.12.2019 08:58

1 -MALTEPE'DE OTOMOBİL KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU: 2 YARALI

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Maltepe'de, hareket halindeki otomobil, bir başka otomobilden kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Otomobilin içindeki 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırıya uğrayanların yakınları olay yerine akın etti. Polis alarma geçti. Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi.

Olay, Zümrütevler Mahallesi, Karaca Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Bir otomobille gelen kişiler, cadde üzerinde ilerleyen 34 FZ 8154 plakalı otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Saldırganlar geldikleri otomobille kaçarak izlerini kaybettirdi. Kurşun yağmuruna tutulan otomobilin içerisindeki Orhan Kılıç ve Okan Aktürk ağır yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından Orhan Kılıç'ı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Okan Aktürk'ü de Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Kaldırdı. Yaralıların yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.Saldırıya uğrayanların yakınları olay yerine akın etti. Polis alarma geçerken olay yerine özel harekat ekipleri de sevk edildi. Özel harekatçıların da aralarında bulunduğu ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, otomobilin içerisinde ve çevresinde uzun süre delil araştırması yaptı. Ekiplerin incelemesi sonucu, kişilerin ateş ettikleri silahın av tüfeği olduğu belirlendi. Olayı gerçekleştiren kişilerin, yaralıların husumetli oldukları eski arkadaşları oldukları değerlendiriliyor.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü -----------Olay yeri-Yaralıdan detaylar -Polis ekiplerin güvenlik önlemi alması-Çevredeki vatandaşlardan detaylar-Kurşun yağmuruna tutulan araçtan detaylar-Özel Hareket ve Çevik Kuvvet polislerinden detaylar-Boş kovandan detaylar-Otomobilin çekici ile kaldırılması-Genel ve detaylar

21.12.2019 - 23: 01 Haber Kodu : 191221222

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2- LÜKS OTOMOBİL HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPTI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL, - KAĞITHANE'de lüks bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Lüks otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi üzerinde 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Uğur D. yönetimindeki 34 FP 2019 plakalı lüks otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 34 ET 3221 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen lüks otomobilin sürücüsü Uğur D. ile yanında bulunan Pelin Ç. otomobil içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü dökümü: ---------------------Kaza yapan araç-Park halindeki hafriyat kamyonu-Kaza yerinden görüntüler-İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışması-Genel ve detay görüntüler22.12.2019 - 05: 29 Haber Kodu : 191222018======================================

3- ÜMRANİYE'DE POLİSLE ÇATIŞAN KİŞİ YARALI YAKALANDI

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHAÜmraniye'de uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilerek takip edilen kişiler ile polis arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında 1 şüpheli yaralı olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.Olay, saat 18.15 sıralarında Esenşehir Mahallesi İrfan Sokak üzerinde meydana geldi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen kişilerin aracını takibe aldı. İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, uyuşturucu alış-verişi yapıldığı sırada polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, polise ateş açarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri de silahlarını çekerek şüphelilere karşılık verdi. Çıkan çatışmada 1 şüpheli polis tarafından vurularak yaralandı. Diğer 2 şüpheli de yakalanarak etkisiz hale getirildi. Polisi alarma geçiren olay sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Yaralı şüpheli, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, şüphelilerin aracında inceleme yaptı.Görgü tanıkları "15-20 el silah sesi duyduk. Polise ateş açtılar. Polis de birini vurarak yaraladı" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü: ---------------Polis ekiplerinden görüntü-Yaralının ambulans içindeki görüntüsü-Görgü tanıkları ile röp.-Şüphelilerin kullandığı araçtan görüntü-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması-Genel ve detay görüntüler

21.12.2019 - 19: 04 Haber Kodu : 191221193===================================

4- AVCILAR'DA DUVARDAN YOLA ATLAYAN KİŞİYE MİNİBÜS ÇARPTI: 1YARALI

İhsan DÖRTKARDEŞ/ İSTANBUL, - AVCILAR'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat, İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza, Cihangir Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde 22.30 sıralarında meydana geldi. Gittiği düğünden çıkan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov, bahçe duvarından bir anda caddeye atladı. Bu esnada Ambarlı istikametine gitmekte olan S.A. yönetimindeki 34 AP 9277 plakalı minibüsün aynası Polat İbrahimov'a çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülmek istenen İbrahimov, ambulansa binmek istemedi. Polis ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle ikna edilen yaralı, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürülürken, polis sürücü S.A.'yı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.Davet salonundaki bir görevli "Yaralı düğünde durmadan içti. Düğün bitti, bir türlü gitmek istemedi. Onu gitmesi için güçlükle ikna ettik. Bahçe kapısı açık olduğu halde duvardan yola atlamış" dedi.

Görüntü Dökümü: -----------------Kaza yerinden görüntüler-Kazada yaralanan Polat İbrahimov (Beyaz gömlekli)-Görgü tanığı İbrahimov'un aşırı alkol aldığını anlatırken-112 ve polis araçları ve görevliler-Minibüs sürücüsü S.A. (Yola atladığını gördüm diyen kişi)-Düğünden çıkan Türkmen davetliler-Genel görüntüler

22.12.2019 - 01: 04 Haber Kodu : 191222009========================================

5- İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI; DENİZ SEFERLERİNDE İPTALLER VAR

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHAMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı ile İstanbul'da beklenen lodos gece etkisini göstermeye başladı. Lodos nedeniyle, İDO çok sayıda seferini BUDO da tüm seferleri iptal etti.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı ile İstanbul'da beklenen lodos gece etkisini göstermeye başladı. Etkili olan Lodos nedeniyle, Sarayburnu ve Cankurtaran sahil boyunca dalgaların yükseldiği görüldü. İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO'dan yapılan açıklamalarla Yalova ve Bursa seferlerini iptal etti. İDO bu sabah 7.45 ile 15.30 arasındaki; Yenikapı-Yalova, Bursa-Büyükçekmece, Bursa-Kadıköy, Kadıköy-Yanikapı-Bursa, Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu. BUDO da bugünkü tüm seferlerini karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu.

Görüntü Dökümü: --------------------------Zeytinburnu sahilden dalgaların görüntüsüSallanan ağaçlarTürk Bayrağı görüntüsüVatandaş ile röpMuhabir anonslar Genel ve detaylar

22.12.2019 - 00: 02 Haber Kodu : 191222001===========================================

6- ERDOĞAN: CHP YÖNETİMİ GEÇMİŞLERİYLE YÜZLEŞENE KADAR PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIZ Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBULCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Necip Fazıl Ödül törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmasında, "CHP yönetimi geçmişleriyle yüzleşene, darbeler, katliamlar, yasaklar, idamlar ve kanlı sokak olaylarındaki rollerini cesaretle açıklayana kadar peşlerini bırakmayacağız" dedi.Bu yıl 6. Düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Gecede Yücel Arzen ve Fatih Belediyesi Gençlik Orkestrası, vatandaşlara müzik dinletisinde bulundu. "CHP'NİN BU MİLLETE KENDİ TARİHİ İLE İLGİLİ ÖZ ELEŞTİRİ VERMESİ ŞARTTIR"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ödül takdiminin ardından yaptığı konuşmasında, "Tek parti CHP döneminde objektif, tüm boyutlarıyla araştırılması gereken karanlık noktalar bulunuyor. Bunu yapması gereken öncelikle ana muhalefet partisi CHP'nin kendisidir. Yakın tarih ile en fazla CHP'nin konuşması gerekirken, bu tartışmalar gündeme geldiğinde derin bir sessizliğine bürünüyorlar. Açıkçası CHP'nin bu millete kendi tarihi ile ilgili kapsamlı bir samimi öz eleştiri vermesi şarttır. İskilipli Atıf Hoca'nın idamından Dersim olaylarına, Türkçe ezan zulmünden 27 Mayıs darbesindeki rolüne kadar pek çok üzücü hadisede CHP kendi tarihiyle yüzleşme cesareti gösterememiştir. Dersim'li olan zatta bunu açıkça ortaya koyamamıştır" İfadelerini kullandı. "CHP'NİN KURUMSAL ANLAMDA NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ KİMSE BİLMİYOR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte bu partinin başındaki zat her fırsatta Dersimli olduğunu ve Dersimli olmaktan da gurur duyduğunu söylüyor. Ancak Dersim olayları ile ilgili bizim 10 sene öncesinde göstermiş olduğumuz hassasiyet ve vicdani bir tavrın onda birini dahi sergileyemiyor. Biz CHP'nin kurumsal anlamda Dersim konusunda ne düşündüğünü, nasıl bir yaklaşım içerisinde olduğunu halen bilmiyoruz. Sadece Dersim'de değil az önce ifade ettiğim diğer konularda da CHP'nin kurumsal anlamda ne düşündüğünü kimse bilmiyor. CHP'nin biran önce milletin karşısına çıkıp bu ülkeye yaşattıkları için ya özür dilemesi, ya da üzücü olaylardaki rolleri için pişmanlık duyduğunu millete söylemesi gerekiyor" şeklinde konuştu. "TÜRKİYENİN GELECEĞİ İÇİN BU TAVRI GEREKLİ GÖRÜYORUZ"Erdoğan, "Türkiye'nin geleceği için, kabuk bağlayan yaraların tekrar kanatılmaması için biz bu tavrı gerekli görüyoruz. Yoksa ülkemiz belli art niyetli çevrelerin sosyal mühendislik projelerinden kendini kurtaramayacaktır. Şimdiye kadar toplumsal kucaklaşmayı perçinleyecek birçok adıma imza atan bir parti olarak muhakkak bu konunun da takipçisi olacağız. CHP yönetimi geçmişleriyle yüzleşene, darbeler, katliamlar, yasaklar, idamlar ve kanlı sokak olaylarındaki rollerini cesaretle açıklayana kadar peşlerini bırakmayacağız" dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU Necip Fazıl Şiir Ödülü İbrahim Tenekeci İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülünü Cemal Şakar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülünü Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın ve Dr. Coşkun Yılmaz Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün elinden aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Necip Fazıl Uluslarası Kültür Sanat Ödülü'nü Emced İslam Emced'e, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'nü Emin Gürdamur'a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'nü Meryem Kılıç'a verdi. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Saygı Ödülünü Prof. M. Uğur Derman'a takdim etti.

Görüntü Dökümü: ---------Cumhurbaşkanının salona gelişi-Ödül töreninden detaylar-Dinleyicilerden detaylar-Müzik dinletisinden detaylar-Ödül takdimi-Cumhurbaşkanı konuşması

21.12.2019 - 22: 59 Haber Kodu : 191221221===================================

7- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA BOZA İÇTİ

Haber: İlkay DİKİCİ/Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 6. Necip Fazıl Ödül töreninin ardından, Fatih'te bulunan bir bozacıya gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada boza içerek vatandaşlarla hem sohbet etti. Erdoğan, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi

Görüntü Dökümü: ------------Erdoğan'ın ziyaretinden fotoğraflar

21.12.2019 - 23: 04 Haber Kodu : 191221223=====================================

8- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAKANIN OĞLUNUN NİKAH ŞAHİDİ OLDU

İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın oğlu Abdulkadir Turhan ve Merve Doğanay'ın nikahında şahitlik yaptı.Haliç Kongre Merkezi'nde dünya evine giren çiftin nikah törenine Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın kıydığı nikaha şahitlik etti. Evlilik cüzdanını geline veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turhan çiftini kutladı.

Görüntü Dökümü: --------------Nikahtan fotoğraflar21.12.2019 - 22: 55 Haber Kodu : 191221220

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9- ZEYTİNBURNU'DA BİR KADIN MALİ MÜŞAVİRİ OFİSİNDE ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL, Zeytinburnu'nda bir kadın iddiaya göre yasak aşk yaşadığı mali müşaviri ofisinde öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olay sırasında ofiste bulunan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili polisin başlattığı çalışmalar sürüyor. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay, akşam 16.00 sıralarında Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Bürgen Güneş(46) adlı kadın, aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen mali müşavir Selahattin Beydaşlı(54)'nın 20 katlı binanın ikinci katındaki ofisine geldi. Odaya geçen kadın ile Selahattin Beydaşlı, arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

ÖNCE ADAMI SONRA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bürgen Güneş'in, Beydaşlı'yı silahla göğsünden ve başından vurarak öldürüp aynı silahı başına dayayarak intihar ettiği iddia edildi. Bu sırada ofisin diğer odalarında bulunan 3 kişi silah seslerini duyunca çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ofise gelen 112 ekipleri, Beydaşlı ile Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ofiste ve Beydaşlı'ya ait park halindeki otomobilde incelemelerde bulunurken, o sırada ofiste bulunanlar da ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Mali müşavirlik yapan Beydaşlı'nın evli ve çocuklu olduğu öğrenildi. Selahattin Beydaşlı'nın yakınlarının olay yerine gelerek gözyaşı döktükleri görüldü. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü: -----------------Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü -İfadesi alınmak üzere karakola götürülenler-Binadan görüntü-Polisin araçta inceleme yapması (Selahattin Beydaşlı'ya ait araç)-Cenazelerin çıkarılması-Beydaşlı'nın yakınlarından görüntü-Genel ve detaylar

21.12.2019 - 19: 12 Haber Kodu : 191221194=================================

10- - ARAÇLARI ÇEKİLENLERE ÖNEMLİ UYARI... HER ARAÇ ÇEKİLEMEZ

* Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu,

"Bir aracın çekilebilmesi için okul, ambulans, itfaiye, kamu binaları gibi giriş çıkışı engellenmemesi gereken yerlere park etmiş olmalı ya da trafiği engelleyecek ikinci sıra yapılan araçlar çekilebilir"

"Örneğin park yasağı olay yere park etmiş araca sadece trafik cezası uygulanır araç kaldırılıp götürülmez . Bu ikinci kez cezalandırma olur ki böyle bir durumda tüketici çekiciye ödediği bedeli tüketici hakem heyetine başvurarak iadesi talep edebilir"

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA - İSTANBUL Trafik Vakfı'nın faaliyetinin durdurulması tekrar çekicileri gündeme getirdi. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Her çekici her yerde park etmiş araçları çekemez. Park yasağı olan yerlerde park etmiş araçlara elbette ki trafik cezası kesilir. Karayolları trafik kanunun öngördüğü cezadan hariç aracın oradan kaldırılıp götürülmesi ikinci ceza olur" dedi.İstanbul Trafik Vakfı'nın park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtartma faaliyetleri sona erdirildi. İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda 1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı'nın faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle sonlandırıldığı aktarıldı. Karar tekrar çekicileri gündeme getirdi.

"VATANDAŞ ARACINI CEBİNE GÖTÜRECEK HALİ YOK"Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Belediyeler yeni yapılan binalarda alınmış olan otopark bedellerinin başka kalemlere sarf edilmesi yasal olarak yasak. Buna rağmen belediyeler topladıkları bedellerle o parselde, o parselde mümkün değilse en yakın parselde otopark yapması gerekirken başka yerlerde harcanıyor. Büyük şehirlerde özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar yeterli otoparka sahip değiller. Belediyeler parselleri birleştirerek otopark yapacak şekilde imkan verirse ve bu şekilde düzenleme yaparsa otopark sorunu asgariye iner. Vatandaş aracını cebine koyup yanında götürecek hali yok. Sokağa bırakacak. En yakın yerde park imkanı yoksa ne yapacak" dedi.

HANGİ ARAÇLAR ÇEKİLEBİLİRAğaoğlu, "Bir aracın çekilebilmesi için okul, ambulans, itfaiye, kamu binaları gibi giriş çıkışı engellenmemesi gereken yerlere park etmiş olmalı ya da trafiği engelleyecek ikinci sıra yapılan araçlar çekilebilir. Yangın musluklarının yanına park edilmemeli. Kavşaklar, otobüs durakları gibi önem arz eden yerlere park edilmemeli" dedi.

"SADECE TRAFİK CEZASI KESİLİR,ARACI ÇEKİLEMEZ"Her aracın çekilemeyeceğini belirten Aydın Ağaoğlu, "Örneğin park yasağı olay yere park etmiş araca sadece trafik cezası uygulanır araç kaldırılıp götürülmez . Bu ikinci kez cezalandırma olur ki böyle bir durumda tüketici çekiciye ödediği bedeli Tüketici Hakem Heyetine başvurarak iadesi talep edebilir ve sonuç alabilir kanaatindeyim. Trafik ihlali yapılan yerde ceza kesmek için bir trafik polisine ihtiyaç var. Çekici kendi başına aracı kaldıramaz. Çekici öncelikle yetkili kurumlardan belge alacak ve yanında o aracın çekilmesine imkan sağlayacak bir trafik görevlisi bulunması lazım. Kurallara aykırı park etmiş aracı kaldırılması için kara vermesi için polis gerekli" ifadelerini kullandı. Ağaoğlu, "Yangın musluklarının önüne park etmiş araçlar var burada. Elbette ki bu araçlar buradan kaldırılıp çekilebilir. Bir yangın durumunda itfaiye personelinin kullanacağı malzemeler burada. Bu araçlar bunu engellemiş durumda" dedi.

"YERİNDE BİR KARAR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"Ortaköy'de bir vatandaş ise, "Aracım defalarca çekildi. Haksız yere çekildiği de oluyor. Ancak uğraşacak bir merci olmadığı için boş veriyorsun. Yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu kararı doğru bir şekilde emniyette uygular. Umarım halk için yararlı olur. Yasak olmayan bir yere park ettiğim halde otomobilim çekildi. Otomobillerin seçilerek çekildiğini düşünüyorum. Özellikle boğaz hattında bazı otomobiller çekilmiyor. Rumelihisarı'nda ve Ortaköy'de bunları görebilirsiniz. Bu haksızlık umarım bir anca giderilir" ifadelerini kullandı.İstanbul'da hizmet veren çekicilerin iş yerlerine ait vale hizmetlileriyle işbirliği yaptığını iddia eden bir başka kişi ise," Çekicilerin yol kenarlarında, özellikle restoran ve kafelerin yoğun olduğu yerlerde valeler vasıtasıyla işbirliği yaparak otomobilleri çektiklerini düşünüyorum. Bunun ortasını bulmak lazım" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü--------------Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ile röp-Park yasağı tabelası-Park yasağı olan yerdeki araçlar-Yangın musluğu olan yere bırakılan araçlar-Genel ve detay görüntüler

21.12.2019 - 18: 01 Haber Kodu : 191221186

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11- ÇEVRE BAKANI KURUM ÜMRANİYE'DE GENÇLERLE VOLEYBOL OYNADI

Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL DHAÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Millet Bahçesi'ni gezerek, gençlerle voleybol oynadı.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Millet Bahçesi'ni gezdiği sırada voleybol oynayan gençlere katıldı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte oyuna katılan Bakan Kurum, daha sonra elektrikli aracın direksiyonuna geçerek Millet Bahçesi'ni gezdi.

Görüntü Dökümü: ------------Bakan Kurum'un millet bahçesi ziyareti-Elektrikli aracın direksiyonuna geçip gezmesi-Gençlerle voleybol oynaması

21.12.2019 - 19.17 Haber Kodu : 191221196==============================

12- ROBİN HOOD BU KEZ DE ÜSKÜDAR KULELİ'DE ORTAYA ÇIKTI

Müslim SARIYAR- Mertcan ÖZTÜRK/İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki gecekondu mahallelerinde, içinde 1000 TL bulunan zarflar dağıtıp, bakkallardaki veresiye borçlarını kapatan ve kendisine 'Robin Hood' lakabı takan hayırsever iş insanı, bu kez de Üsküdar'daki Kuleli Mahallesi'nde ortaya çıktı.Mart ayından beri İstanbul'da gecekonduların yoğun olduğu bölgelere gidip, buradaki mahalle bakkallarındaki veresiye borçlarını sildiren daha sonra ihtiyaç sahiplerinin kapılarının altından 1000 TL zarf bırakan ve çocuklara harçlık da dağıtan hayırsever iş insanı, uzun aradan sonra tekrar ortaya çıktı. Önce Beyoğlu'ndaki Hasköy Mahallesi'nde ortaya çıkan ve daha sonra Başakşehir'de yine gecekonduların yoğun olduğu Şahintepesi Mahallesi'ne giden yaklaşık 10 kişilik grup, durumu iyi olmayan ve zorlu şartlar altında yaşayan mahalle sakinlerine, kapılarını çalıp, içinde 1000 TL bulunan zarflar dağıttı. Gruptaki kişiler, mahallelinin "Kimsiniz ?" ve "Bu para nereden çıktı?" gibi sorularına ise "Amca karıştırma bu söylenmez. Patronumuz sağ olsun, bir iş insanı" cevabını verdi.

'BANA 'ROBİN HOOD' DEYİN'Hayırsever ve çalışanları daha sonra 12 Kasım'da Tuzla'daki Mimar Sinan Mahallesi'nde, 18 Aralık'ta da Ataşehir Yenisahra'da ortaya çıktı. Bu kez bakkallardaki veresiye defterlerindeki borçları da sildirip, çocuklara da harçlık dağıtan hayırsever, kendisine isminin sorulmasına karşılık "İsmim yok benim. Robin Hood deyin, bana yeter" dedi.

4 GÜN SONRA ÜSKÜDAR'DA 'Robin Hood' adı verilen hayırsever, yeniden ortaya çıktı. Üsküdar'daki gecekonduların yoğun olduğu Kuleli Mahallesi'nde ortaya çıkan hayırsever, yine 10 kişilik bir ekiple ve çok sayıda araçla mahalleye girip, önce bakkaldaki veresiye defterinde bulunan borçları kapattı. 'Robin Hood' daha sonra yanındaki grupla birlikte, yine içinde 1000 TL bulunan zarfları mahalleliye dağıttı.

BİRDEN FAZLA 'ROBİN HOOD' OLABİLİR Mİ?'Robin Hood' lakaplı iş insanı burada da yine mahallede para dağıttı. Yine bakkaldaki borçları da sildiren iş insanını, mahallelinin yüzünü güldürdü. Mahalleli, gelen kişileri görmediklerini belirterek, araçla geldiklerini söyledi. Bu nedenle bazı kişiler, hayırseverin aynı 'Robin Hood' mu, yoksa başka bir 'Robin Hood'un mu çıktığını merak ediyor. Mahallelilerden biri, "Televizyonda izlediğimiz o iş insanı mı bilemeyiz ama belki de yeni Robin Hood da olabilir, belki de onun ardından ortaya çıkan başka bir iş insanıdır. Ama Allah razı olsun" dedi.

MAHALLELİDEN BÜYÜK TEŞEKKÜRMahalle bakkalı İsmail Şimşek, "45 senedir burada bakkallık yapıyorum. Robin Hood geldi, fakire fukaraya, ihtiyacı olan evlere para dağıttı, Daha önce de dağıtanlar oldu, yardım edenler de oldu. Ama Robin Hood'dan Allah razı olsun" diye konuştu.Mahalleli Veciha Algül ise, "Gerçekten ihtiyacımız vardı. Ben düğün yapacağım. Nişan yapacağım daha ihtiyacım vardı. Kocam felçli oturup düşünüyordum. İçimden geçiriyordum. 'Yarım gün de olsa iş bulsam' diyordum. O sırada kapım çaldı ve zarfı verdiler. Allah razı olsun" dedi.İsmini vermek istemeyen mahalleli kadın da, "Allah razı olsun. Benim eşim ameliyat oldu. 3 kere Çok güzel bir şey ihtiyaç sağ olsun. Allah razı olsun" diye konuştu.

Görüntü Dökümü: ------------Mahalleli ile röp.-Mahalleden detaylar21.12.2019 - 21: 07 Haber Kodu : 191221211=======================================

13 - TAKSİM MEYDANI'NDA YENİ YIL HAZIRLIKLARI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,Taksim Meydanı yeni yıla sayılı günler kala süslendi. İki gün süren çalışmalar sonunda süslemeler ışıklandırıldı. 2020 yılına sayılı günler kala Taksim Meydanı'nda İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) ekipleri süsleme çalışmaları yaptı. İki gün süren çalışmalarında "Mutlu Yıllar İstanbul 2020" yazısı, balon, şemsiye, hediye paketi gibi motifler ve ağaçlar ışıklandırıldı. Vatandaşlar ışıklı süslemelerin önüne geçerek bol bol fotoğraf çektirdi.

Görüntü dökümü------------Süsleme çalışmaları-Süslemelerin ışıklandırılmış hali-Süsleme önünde fotoğraf çekenler-Genel ve detay görüntüler

21.12.2019 - 19: 37 Haber Kodu : 191221202

Kaynak: DHA