Yıllardır konuşulan fotoğrafın sırrı çözüldü! UNICEF doğruladı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda finale yükselen İspanya ile Arjantin'in 19 Temmuz'da karşı karşıya gelecek olması, Lionel Messi ile Lamine Yamal'ın yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafları yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada hızla yayılan karelerde Messi'nin kucağındaki bebeğin Lamine Yamal olduğu iddiası büyük ilgi gördü.

UNICEF'TEN DOĞRULAMA GELDİ

Fotoğraflar üzerine yapılan tartışmaların ardından UNICEF, resmi açıklama yaparak karelerin gerçek olduğunu doğruladı.

Açıklamada, "Evet, gördüğünüz fotoğraflar gerçek. Bundan 18 yıldan uzun süre önce Lamine Yamal bebekken annesi Sheila ile birlikte UNICEF yararına düzenlenen bir fotoğraf çekiminde Lionel Messi ile bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.

UNICEF ayrıca, bugün hem Messi'nin hem de Lamine Yamal'ın UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak çocukların yaşamını iyileştirmek için çalıştığını vurgulayarak, "Sahadaki başarıları milyonlara ilham verirken, saha dışında da çocukların haklarını savunmak için seslerini kullanıyorlar. Her çocuğun hayatta kalması, gelişmesi ve potansiyeline ulaşması için birlikte çalışıyoruz. Onların ekibimizde olmasından gurur duyuyoruz." açıklamasını yaptı.

2007 YILINDA ÇEKİLDİ

Söz konusu fotoğrafların Aralık 2007'de UNICEF ile Barcelona Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği bağış kampanyası kapsamında çekildiği belirtildi. Fotoğrafçı Joan Monfort, kampanya için Yamal'ın ailesinin yaşadığı mahallede kura çekildiğini ve çekimlere kurayı kazanan ailenin katıldığını açıkladı.

Çekim sırasında Lionel Messi 20 yaşındaydı. Henüz 5 aylık olan Lamine Yamal ise annesi Sheila Ebana ile birlikte objektif karşısına geçti.

YAMAL: UMARIM FİNALDE KARŞILAŞIRIZ

İspanya'nın Dünya Kupası finaline yükselmesinin ardından Lamine Yamal'a yıllar önce Messi ile çekilen fotoğrafları gösterildi. Genç yıldız, "Evet, biraz büyüdüm, sanırım Leo da öyle. Umarım bu gerçekleşir. Bir Dünya Kupası finalinde Messi ile karşı karşıya gelmeyi çok isterim." ifadelerini kullandı.

Böylece yıllardır dolaşımda olan fotoğraflardaki bebeğin gerçekten Lamine Yamal olduğu, UNICEF'in açıklamasıyla da doğrulanmış oldu.