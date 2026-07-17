Haberler

Metroda dehşet! Genç kadına herkesin gözü önünde tecavüz etmeye kalktı

Metroda dehşet! Genç kadına herkesin gözü önünde tecavüz etmeye kalktı Haber Videosunu İzle
Metroda dehşet! Genç kadına herkesin gözü önünde tecavüz etmeye kalktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin New York kentindeki bir metro istasyonunda 25 yaşındaki bir kadına tecavüz girişiminde bulunuldu. Perondaki diğer yolcuların müdahalesiyle saldırı engellenirken, olay yerinden kaçan şüpheli kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ABD'nin New York kentinde metro istasyonunda 25 yaşındaki bir kadına gündüz vakti tecavüz girişiminde bulunuldu. Diğer yolcuların müdahalesiyle saldırı yarıda kalırken, kaçan şüpheli polis tarafından kısa süre sonra yakalandı.

METRO PERONUNDA SALDIRI

Olay, Manhattan'daki Lexington Avenue–63rd Street metro istasyonunun Q treni peronunda meydana geldi. New York Polis Teşkilatı'nın (NYPD) verdiği bilgiye göre, 25 yaşındaki kadın trenden indikten sonra bir şüpheli tarafından takip edildi. Şüpheli, kadını peronda yere iterek cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı.

YOLCULAR MÜDAHALE ETTİ

Peronda bulunan diğer yolcuların olaya müdahale etmesi üzerine saldırgan girişimini yarıda bırakarak olay yerinden kaçtı. Yaşananlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. Kadının hafif yaralandığı, ancak hastaneye gitmeyi kabul etmediği bildirildi.

Kaynak: Haberler.com
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheliden 17'si yakalandı

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu kez yöneticiler gözaltında
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler! Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler var

Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler var! İşte utanç listesi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıali tartan:

Hiç cinsel saldırıya benzemiyor sanki

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dondurmayı sakın böyle yemeyin! Boğaz enfeksiyonu riskini artırıyor

Dondurmayı sakın böyle yemeyin! Sonuçları çok fena
Dehşet anları kamerada! Fırlattığı bıçak arkadaşını hayattan kopardı

Dehşet anları kamerada! Yaptığı şaka arkadaşını hayattan kopardı

Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu! Haberi alınca gözyaşlarına boğuldu

Dünyanın gözü onun üzerinde! Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu
Yasemin Kay Allen’a eşinden milyonluk hediye iddiası!

Yasemin Kay Allen’a eşinden milyonluk hediye iddiası!
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Çok sayıda asker tutuklandı
Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık

501 askerin cenazesini aldılar
Su borusu döşerken 600 kiloluk hazine buldular

Yok böyle iş! Su borusu döşerken 600 kiloluk hazine buldular