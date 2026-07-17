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Polisleri karşısında gördüğü an! Yüz ifadesi ve diyaloglar bomba

Polisleri karşısında gördüğü an! Yüz ifadesi ve diyaloglar bomba Haber Videosunu İzle
Polisleri karşısında gördüğü an! Yüz ifadesi ve diyaloglar bomba
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Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde evinde gözaltına alınan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur’un, emniyet güçleriyle karşılaştığı ilk anlara ait görüntüler yayınlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan Ahbap soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Olayın yankıları sürerken Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı anların görüntüsünü yayınladı.

"EVİNİZDE ARAMA YAPACAĞIZ"

Görüntülerde, Uğur'un evine gelen polis ekiplerinin kararı tebliğ ettiği anlar ve aralarında geçen diyalog saniye saniye kameraya yansıdı. Polis ekipleri ile Oğuzhan Uğur arasında şu diyalog gerçekleşti:

  • Polis: Evinizde arama yapacağız.
  • Oğuzhan Uğur: Tabii.
  • Polis: Ayrıca gözaltı kararı var.
  • Oğuzhan Uğur: Gözaltı kararı... Tamam.
Kaynak: Haberler.com
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