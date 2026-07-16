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TBMM'de Bahçeli ve Efkan Ala ile Görüşen Pervin Buldan: "İçeriğe Dair Bilgi Vermeyeceğiz"

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TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, AK Parti ve MHP ile yapılan görüşmelerin içeriği hakkında bilgi vermeyeceklerini açıkladı. Çerçeve yasa çalışmaları kapsamında gerçekleşen görüşmeler basına kapalı yapıldı.

Haber : Erva GÜN

(TBMM) - TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapılan görüşmelerin sorulması üzerine, "İçeriğe dair bilgi vermeyeceğiz" dedi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlamasının ardından yayımladığı ortak rapor kapsamında, TBMM tatile girmeden çerçeve yasa çıkarılması konusunda beklentiler sürüyor.

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve Mithat Sancar, dün akşam saatlerinde AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile bir araya gelmiş ve süreçle ilgili değerlendirmede bulunarak çerçeve yasa konusunu ele almıştı.

Pervin Buldan ve Mithat Sancar, çerçeve yasa kapsamında bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Yaklaşık 40 dakika süren basına kapalı görüşme sonrasında açıklama yapılmadı.

Buldan, Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından kendi makam odasında yapılan toplantı sonrasında, TBMM Genel Kurulu'nu yönetmek üzere makamından ayrıldı.

Buldan, ANKA Haber Ajansı'nın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Efkan Ala ile yapılan görüşmelerin içeriği ve görüşmelerin devam edip etmeyeceği soruları üzerine, "İçeriğe dair bilgi vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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