DHA HABERLERİ

Dha 14.9.2020
BIST100 yüzde 0.42 yükseldi, dolar 7.48 lirada
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,103 ve 1,110 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.42 artışla 1,107.29 puanda kapandı.
Dha 14.9.2020
ANKARA Sivrihisar Hava Gösterileri'nde; 201'inci Arama Kurtarma Filo K.lığımız paraşüt atlayışı,...
Dha 14.9.2020
Minik Aybüke'nin komaya girmesine neden olan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye yeniden gözaltı
Dha 14.9.2020
DHA YURT BÜLTENİ-15
Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nü soymaya çalışan şüpheli tutuklandıTOKAT'ta Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü'nde hard diskleri çalmaya çalışırken yakalanan Özkan P. (37) tutuklandı.
Dha 14.9.2020
Son dakika haber | MEB: 1 Eylül'de atanan öğretmenlerin atama kararnameleri 18 Eylül'de gönderilecek
Son dakika gündem haberi... MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Eylül'de ataması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlerin atama kararnamelerinin 18 Eylül'de il milli eğitim müdürlüklerine gönderileceğini açıkladı.
Dha 14.9.2020
GAZETE SATIŞ BÜFELERİNE ORTALAMA YÜZDE 500 ZAM YAPILDIĞINI BELİRTEN ESNAF TEPKİ GÖSTERDİ
Dha 14.9.2020
Altın 1,950 doları aştı, petrol yatay
Yeni haftanın ilk işlemlerinde 1,950 doların altına gerileyen altının ons fiyatı, gün içinde gelen güvenli limanı alımlarıyla yeniden bu düzeyin üzerine çıkarken, petrol fiyatları da 40 dolar dolayında yatay hareket ediyor.
Dha 14.9.2020
Son dakika haberleri! Yasa dışı yayın yapan 68 bahis sitesine erişim engeli
Bir son dakika haberine göre ADANA İl Jandarma Komutanlığı tarafından, yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 68 internet sitesine erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından engellendi.
Dha 14.9.2020
İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN KADEMELİ MESAİLENDİRME İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Haber-Kamera: ELİF YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/ Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da geçilmesi planlanan kademeli mesai ile ilgili, "Çalışmalarımız sürüyor, yakın zamanda paylaşacağız" dedi.
Dha 14.9.2020
Alman şansölye Merkel, 30 yıllık siyaseti bırakmaya hazırlanıyor
Almanya Başbakanı Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) yürütme komitesi, yeni liderini seçmek için 4 Aralık'ta Stuttgart'ta kongreye gidiyor.
Dha 14.9.2020
EGM: Toplumu yanlış yönlendirenler hakkında adli ve idari işlemlere başlandı
EMNİYET Genel Müdürlüğü, bir sivil toplum kuruluşu yöneticisi tarafından uyuşturucuya başlama yaşı, uyuşturucu ölüm yaşı ve madde bağımlısı sayısına ilişkin doğru ve bilimsel olmayan bazı rakamların verildiğini, toplumu yanlış yönlendirenler hakkında gerekli adli ve idari işlemlere...
Dha 14.9.2020
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flashİstanbul Valisi Ali Yerlikaya: (İstanbul'da kademeli mesai) Çalışmalarımız sürüyor, yakın zamanda paylaşacağız.
Dha 14.9.2020
Son dakika haberleri: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bine yaklaştı
Son dakika dünya haberi: ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 198 bin 562'ye yükseldi.
Dha 14.9.2020
Son dakika... TELEVİZYONUN SESİNİ SONUNA KADAR AÇIP SİLAHLA EŞİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YENİDEN YARGILANIYOR
Dha 14.9.2020
DHA YURT BÜLTENİ-14
VATANDAŞLARDAN ORUÇ REİS'E SELAM: 'ORUÇ REİS MİLLİ GURURUMUZ'Oruç Reis'te spor zamanı(2)Antalya Limanı açıklarında demirli Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yanından geçen yat ve tur teknelerinde bulunanlar, gemiyi ve görebildikleri personeli el sallayarak selamlıyor.
Dha 14.9.2020
İsviçre yerine Kaz Dağları'ndaki doğal yaşamı tercih ettiler
İSVİÇRE'de çalıştıkları pastanede tanışarak evlenen Serkan (28) ve Elana Çelik (25) çifti, 5 yıl önce ailelerini ziyaret etmek için geldikleri Türkiye'de, Kaz Dağları'nı gezdi.
Dha 14.9.2020
Kırklareli'de karantina kurallarını ihlal eden kişi yurda alındı
KIRKLARELİ Valiliği, koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen A.Ç.'nin, hakkında işlem yapılarak, yurda konulduğunu açıkladı.
Dha 14.9.2020
Putin-Lukaşenko görüşmesi Soçi'de başladı
Rusya Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Soçi kentinde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko arasındaki görüşmenin başladığını duyurdu.