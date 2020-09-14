DHA HABERLERİ

Dha 14.9.2020

EMNİYET Genel Müdürlüğü, bir sivil toplum kuruluşu yöneticisi tarafından uyuşturucuya başlama yaşı, uyuşturucu ölüm yaşı ve madde bağımlısı sayısına ilişkin doğru ve bilimsel olmayan bazı rakamların verildiğini, toplumu yanlış yönlendirenler hakkında gerekli adli ve idari işlemlere...