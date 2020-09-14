DHA HABERLERİ

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Dha Haberleri

Dha haber, Dha son dakika haberleri ve gelişmeleri.

DHA
Dha: Sivas Valisi Ayhan: Ankara-Sivas YHT hattı çok yakın zamanda hizmete açılacakDha 14.9.2020
Sivas Valisi Ayhan: Ankara-Sivas YHT hattı çok yakın zamanda hizmete açılacak
Dha 14.9.2020
BIST100 yüzde 0.42 yükseldi, dolar 7.48 lirada
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,103 ve 1,110 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.42 artışla 1,107.29 puanda kapandı.
Dha: (Havadan Görüntülerle)VALİ YERLİKAYA ÇATALCA'DA AYÇİÇEĞİ HASADINA KATILDIDha 14.9.2020
(Havadan Görüntülerle)VALİ YERLİKAYA ÇATALCA'DA AYÇİÇEĞİ HASADINA KATILDI
Dha: Ünlülerin kuaförü Recep Güngör Avrupa'ya açılıyorDha 14.9.2020
Ünlülerin kuaförü Recep Güngör Avrupa'ya açılıyor
Dha: Son dakika haber... Ayağı asansöre sıkışan kediyi itfaiye kurtardıDha 14.9.2020
Son dakika haber... Ayağı asansöre sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Dha: SAMSUN Dilendiği parayı az bulup, camiye zarar veren şüpheli kameradaDha 14.9.2020
SAMSUN Dilendiği parayı az bulup, camiye zarar veren şüpheli kamerada
Dha: ANKARA Sivrihisar Hava Gösterileri'nde; 201'inci Arama Kurtarma Filo K.lığımız paraşüt atlayışı,...Dha 14.9.2020
ANKARA Sivrihisar Hava Gösterileri'nde; 201'inci Arama Kurtarma Filo K.lığımız paraşüt atlayışı,...
Dha: Elazığ'da intihar etmek için çatıya çıktı, polis ikna ettiDha 14.9.2020
Elazığ'da intihar etmek için çatıya çıktı, polis ikna etti
Dha: BURSA Sosyal mesafeyi unutup yıkımı izledilerDha 14.9.2020
BURSA Sosyal mesafeyi unutup yıkımı izlediler
Dha: Trakya Birlik, ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladıDha 14.9.2020
Trakya Birlik, ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı
Dha: Sosyal mesafeyi unutup, yıkımı izledilerDha 14.9.2020
Sosyal mesafeyi unutup, yıkımı izlediler
Dha: Kayseri'de yapılacak millet bahçesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi verildiDha 14.9.2020
Kayseri'de yapılacak millet bahçesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi verildi
Dha: Dilenerek aldığı parayı az bulup, camiye zarar veren şüpheli kameradaDha 14.9.2020
Dilenerek aldığı parayı az bulup, camiye zarar veren şüpheli kamerada
Dha: ISPARTA Görüntülerde şiddet gören engelli, dayaktan yoğun bakımda yatmışDha 14.9.2020
ISPARTA Görüntülerde şiddet gören engelli, dayaktan yoğun bakımda yatmış
Dha: Minik Aybüke'nin komaya girmesine neden olan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye yeniden gözaltıDha 14.9.2020
Minik Aybüke'nin komaya girmesine neden olan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye yeniden gözaltı
Dha 14.9.2020
DHA YURT BÜLTENİ-15
Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nü soymaya çalışan şüpheli tutuklandıTOKAT'ta Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü'nde hard diskleri çalmaya çalışırken yakalanan Özkan P. (37) tutuklandı.
Dha 14.9.2020
Son dakika haber | MEB: 1 Eylül'de atanan öğretmenlerin atama kararnameleri 18 Eylül'de gönderilecek
Son dakika gündem haberi... MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Eylül'de ataması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlerin atama kararnamelerinin 18 Eylül'de il milli eğitim müdürlüklerine gönderileceğini açıkladı.
Dha: Tunceli'de kayıp 2 kardeşten haber alınamıyor (2)Dha 14.9.2020
Tunceli'de kayıp 2 kardeşten haber alınamıyor (2)
Dha: GAZETE SATIŞ BÜFELERİNE ORTALAMA YÜZDE 500 ZAM YAPILDIĞINI BELİRTEN ESNAF TEPKİ GÖSTERDİDha 14.9.2020
GAZETE SATIŞ BÜFELERİNE ORTALAMA YÜZDE 500 ZAM YAPILDIĞINI BELİRTEN ESNAF TEPKİ GÖSTERDİ
Dha: Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nü soymaya çalışan şüpheli tutuklandıDha 14.9.2020
Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nü soymaya çalışan şüpheli tutuklandı
Dha 14.9.2020
Altın 1,950 doları aştı, petrol yatay
Yeni haftanın ilk işlemlerinde 1,950 doların altına gerileyen altının ons fiyatı, gün içinde gelen güvenli limanı alımlarıyla yeniden bu düzeyin üzerine çıkarken, petrol fiyatları da 40 dolar dolayında yatay hareket ediyor.
Dha: Elazığ'da intihar etmek için çatıya çıktı, polis ikna ettiDha 14.9.2020
Elazığ'da intihar etmek için çatıya çıktı, polis ikna etti
Dha: ABD'de siyahi aileler ırkçılıktan korunmak için yeni kent kurmak için harekete geçtiDha 14.9.2020
ABD'de siyahi aileler ırkçılıktan korunmak için yeni kent kurmak için harekete geçti
Dha: ORDU Temizlik işçileri 200 torba çöp poşetiyle 'Atma daa' yazdıDha 14.9.2020
ORDU Temizlik işçileri 200 torba çöp poşetiyle 'Atma daa' yazdı
Dha: ANTALYA Kılıçdaroğlu'dan Başkan Böcek'e ziyaretDha 14.9.2020
ANTALYA Kılıçdaroğlu'dan Başkan Böcek'e ziyaret
Dha: Son dakika haberi | 3 yaşındaki Alya, bamya yedikten sonra fenalaşarak öldüDha 14.9.2020
Son dakika haberi | 3 yaşındaki Alya, bamya yedikten sonra fenalaşarak öldü
Dha: PENDİK'TE DEVRİLEN YOLCU OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜ SERBEST BIRAKILDIDha 14.9.2020
PENDİK'TE DEVRİLEN YOLCU OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜ SERBEST BIRAKILDI
Dha: TCG Bozcaada Korveti, 37 göçmeni kurtardıDha 14.9.2020
TCG Bozcaada Korveti, 37 göçmeni kurtardı
Dha: Kılıçdaroğlu'dan Başkan Böcek'e ziyaretDha 14.9.2020
Kılıçdaroğlu'dan Başkan Böcek'e ziyaret
Dha: Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nü soymaya çalışan şüpheli tutuklandıDha 14.9.2020
Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nü soymaya çalışan şüpheli tutuklandı
Dha: Aydınlatma direğine çarpan araçtaki 2 kişi yaralandıDha 14.9.2020
Aydınlatma direğine çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı
Dha 14.9.2020
Son dakika haberleri! Yasa dışı yayın yapan 68 bahis sitesine erişim engeli
Bir son dakika haberine göre ADANA İl Jandarma Komutanlığı tarafından, yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 68 internet sitesine erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından engellendi.
Dha: 27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladıDha 14.9.2020
27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı
Dha: ZONGULDAK Üzerine dolap devrilen minik Ebrar toprağa verildiDha 14.9.2020
ZONGULDAK Üzerine dolap devrilen minik Ebrar toprağa verildi
Dha 14.9.2020
İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN KADEMELİ MESAİLENDİRME İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Haber-Kamera: ELİF YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/ Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da geçilmesi planlanan kademeli mesai ile ilgili, "Çalışmalarımız sürüyor, yakın zamanda paylaşacağız" dedi.
Dha: Erzincan'daki 65 yaş ve üzerine sokak kısıtlamasına vatandaşlardan destekDha 14.9.2020
Erzincan'daki 65 yaş ve üzerine sokak kısıtlamasına vatandaşlardan destek
Dha 14.9.2020
Alman şansölye Merkel, 30 yıllık siyaseti bırakmaya hazırlanıyor
Almanya Başbakanı Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) yürütme komitesi, yeni liderini seçmek için 4 Aralık'ta Stuttgart'ta kongreye gidiyor.
Dha: Demir Grup Sivasspor, Fayçal Fajr'ı renklerine bağladıDha 14.9.2020
Demir Grup Sivasspor, Fayçal Fajr'ı renklerine bağladı
Dha 14.9.2020
EGM: Toplumu yanlış yönlendirenler hakkında adli ve idari işlemlere başlandı
EMNİYET Genel Müdürlüğü, bir sivil toplum kuruluşu yöneticisi tarafından uyuşturucuya başlama yaşı, uyuşturucu ölüm yaşı ve madde bağımlısı sayısına ilişkin doğru ve bilimsel olmayan bazı rakamların verildiğini, toplumu yanlış yönlendirenler hakkında gerekli adli ve idari işlemlere...
Dha 14.9.2020
flash!
flashİstanbul Valisi Ali Yerlikaya: (İstanbul'da kademeli mesai) Çalışmalarımız sürüyor, yakın zamanda paylaşacağız.
Dha 14.9.2020
Son dakika haberleri: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bine yaklaştı
Son dakika dünya haberi: ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 198 bin 562'ye yükseldi.
Dha: Son dakika... TELEVİZYONUN SESİNİ SONUNA KADAR AÇIP SİLAHLA EŞİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YENİDEN YARGILANIYORDha 14.9.2020
Son dakika... TELEVİZYONUN SESİNİ SONUNA KADAR AÇIP SİLAHLA EŞİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YENİDEN YARGILANIYOR
Dha: SPOR Konyaspor, İsmail Kartal ile 2 yıllık sözleşme imzaladıDha 14.9.2020
SPOR Konyaspor, İsmail Kartal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Dha 14.9.2020
DHA YURT BÜLTENİ-14
VATANDAŞLARDAN ORUÇ REİS'E SELAM: 'ORUÇ REİS MİLLİ GURURUMUZ'Oruç Reis'te spor zamanı(2)Antalya Limanı açıklarında demirli Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yanından geçen yat ve tur teknelerinde bulunanlar, gemiyi ve görebildikleri personeli el sallayarak selamlıyor.
Dha: Üzerine dolap devrilen minik Ebrar, öldü (2)Dha 14.9.2020
Üzerine dolap devrilen minik Ebrar, öldü (2)
Dha 14.9.2020
İsviçre yerine Kaz Dağları'ndaki doğal yaşamı tercih ettiler
İSVİÇRE'de çalıştıkları pastanede tanışarak evlenen Serkan (28) ve Elana Çelik (25) çifti, 5 yıl önce ailelerini ziyaret etmek için geldikleri Türkiye'de, Kaz Dağları'nı gezdi.
Dha: Canlı derste sigara içen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldıDha 14.9.2020
Canlı derste sigara içen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı
Dha 14.9.2020
Kırklareli'de karantina kurallarını ihlal eden kişi yurda alındı
KIRKLARELİ Valiliği, koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen A.Ç.'nin, hakkında işlem yapılarak, yurda konulduğunu açıkladı.
Dha: Son dakika haber... Erzincan Valisi sokağa indi, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uyardıDha 14.9.2020
Son dakika haber... Erzincan Valisi sokağa indi, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uyardı
Dha 14.9.2020
Putin-Lukaşenko görüşmesi Soçi'de başladı
Rusya Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Soçi kentinde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko arasındaki görüşmenin başladığını duyurdu.
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Şu an buradasınız: Dha Haberleri | Dha Haber - Haberler - Dha haberleri, son dakika dha haber ve gelişmeleri burada. Sivas Valisi Ayhan: Ankara-Sivas YHT hattı çok yakın zamanda hizmete açılacak.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 18:12:31. #1.15#
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