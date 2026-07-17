Bir dönem sona eriyor! Bu paralar artık ATM'den çekilemeyecek

Yüksek enflasyon ve düşen alım gücünün ardından günlük nakit ihtiyacının artması, bankaların ATM operasyonlarını zorlaştırdı. Nakit taşıma araçları ve personel sayılarının artırılmasına rağmen ATM'lere para yetiştirmekte güçlük yaşandığı öne sürülürken, bankaların yeni bir uygulamaya geçtiği iddia edildi.

İddiaya göre, geçtiğimiz yıl 10, 20 ve 50 TL'lik banknotları ATM'lerden kaldıran bankalar, operasyonel yükü azaltmak amacıyla 100 TL'lik banknotları da cihazlardan çıkardı.

ŞENOL BABUŞÇU: ARTIK SADECE 200 TL KONULUYOR

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sektörde yaşanan değişime dikkat çekerek, "Bankalar ATM'lere 200 TL'lik banknot dışında başka banknot koymuyorlar artık." ifadelerini kullandı.

Yeniçağ'ın haberine göre ATM'lerde bulunan para haznelerinin tamamının 200 TL'lik banknotlarla doldurulduğu ve bu sayede cihazların daha uzun süre hizmet verebildiği belirtiliyor.

YÜKSEK ENFLASYON LOJİSTİK YÜKÜ ARTIRDI

1 Ocak 2009'da tedavüle giren 200 TL'lik banknotun yıllar içinde alım gücünün önemli ölçüde düştüğü belirtilirken, temel market ve pazar alışverişlerinde dahi vatandaşların çok sayıda banknot taşımak zorunda kaldığı ifade ediliyor. Bu durumun bankaların nakit taşıma ve ATM dolum maliyetlerini de artırdığı kaydediliyor.

500 VE 1000 TL'LİK BANKNOT TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Ekonomistler, ATM'lerde tek kupür uygulamasının yaygınlaşmasının ardından 500 ve 1000 TL'lik yeni banknotların tedavüle alınması yönündeki tartışmaların yeniden gündeme geldiğine dikkat çekiyor. Daha yüksek kupürlü banknotların hem ATM operasyonlarını kolaylaştıracağı hem de nakit dolaşımındaki maliyetleri azaltabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Haberler.com