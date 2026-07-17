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Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheli gözaltında

Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheli gözaltında
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni bir bahis operasyonu yapıldığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında profesyonel liglerde görev yapan kulüp yöneticilerinin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

  • İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.
  • Soruşturma kapsamında 2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileri ve MASAK analizleri değerlendirildi.
  • Profesyonel liglerdeki bazı kulüp yöneticilerinin bahis hareketlerine ilişkin bulgular elde edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis, sporda şiddet, bahis şikesi ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Futbolun adalet, emek ve alın teriyle anılmasını; sahada verilen mücadelenin hiçbir şaibenin gölgesinde kalmamasını temel ilke olarak benimsediklerini vurgulayan Gürlek, bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada önemli tespitlere ulaşıldığını ifade etti.

KULÜP YÖNETİCİLERİNİN BAHİS HAREKETLERİ MERCEK ALTINA ALINDI

Soruşturmanın detaylarına ilişkin bilgi veren Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileri ile MASAK analizleri birlikte değerlendirilmiş; Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin, bahis hareketlerine ilişkin önemli bulgular elde edilmiş; 19 şüpheli hakkında bugün İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir."

Gürlek, kapsamlı soruşturmayı hassasiyetle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne ve emeği geçen tüm kamu görevlilerine teşekkür etti.

"ŞAİBELİ YAPI VE İLİŞKİLERİN ÜZERİNE KARARLILIKLA GİDİLECEK"

Temiz futbolun tesisi ve sporun güvenilirliğinin korunması için yargısal sürecin devam edeceğini belirten Gürlek, "Milletimizin vicdanını yaralayan hadiselerin aydınlatılması için adli süreçler titizlikle yürütülmektedir. Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa dışı bahisle mücadele konusunda "İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk" ifadelerini kullanmıştı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıB.Volkan T.:

Maşşallah güzel haberler akıyor... Akın gürlek bakanım var olasın..

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