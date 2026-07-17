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Oğuzhan Uğur gözaltına alındı

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
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Babala TV sunucusu ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

  • Oğuzhan Uğur, AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'in tutuklanmasının ardından gözaltına alındı ve Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
  • Uğur, daha önce sosyal medyada yaptığı açıklamada bir dernek veya vakıf olmadığını, yardımları kendi imkânlarıyla yaptığını belirtmişti.

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından sosyal medyada hakkında çok sayıda paylaşım yapılan Oğuzhan Uğur da gözaltına alındı. Uğur'un emniyetteki işlemleri için Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

Ahbap'a yönelik operasyonun ardından gündeme gelen isimlerden biri olan Oğuzhan Uğur, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Haluk Levent ile birlikte yardım kampanyaları düzenlemişti. 

Gelişmeler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Uğur, kendisinin bir dernek ya da vakıf olmadığını, bu nedenle bağış toplayamayacağını ve bugüne kadar yaptığı tüm yardımları kendi imkânlarıyla gerçekleştirdiğini ifade etmişti.

"TAKİPTEYİZ" DEMİŞTİ

Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğur, şu ifadeleri kullanmıştı: "Haluk Levent haberlerinden sekip bana ve BabalaTV'ye salça olmaya çalışanları da görüyorum. Onlara kısa bir bilgi verebilirim. Ben bir dernek ya da vakıf değilim. Dolayısıyla para toplayamam, bağış kabul edemem. Yaptığım tüm yardımları da bugüne kadar kendi cebimden yaptım. Bunu yazmak zorunda kalmak bile ruhumu eziyor. Ama yazmayınca da farklı yerlere çekiliyor. Normal…

"MİLLET HAYAL KIRIKLIKLARINDAN KULE YAPTI"

Bu millet yıllardır hayal kırıklıklarından kule yaptı. 'Güven' dediğimiz şey artık neredeyse nostaljik bir kavram. Umarım bu haberler o kulenin tepesine yeni bir parça daha eklemez, bizi güven duygusundan bir adım daha uzaklaştırmaz. Takipteyiz."

OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?

Oğuzhan Uğur, 1984 yılında Ankara'da doğdu. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü'nde eğitim alan Uğur, kariyerine müzikle başladı. Daha sonra senaristlik, yönetmenlik, oyunculuk ve içerik üreticiliği yapan Uğur, özellikle YouTube'da kurduğu Babala TV kanalıyla geniş kitlelere ulaştı. 

Babala TV'de yayınlanan "Mevzular Açık Mikrofon" programı, siyasetçiler, gazeteciler ve kamuoyunun yakından tanıdığı isimleri vatandaşlarla bir araya getirmesiyle dikkat çekti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ile birlikte yürütülen yardım organizasyonlarına destek veren Uğur, son dönemde sosyal medya paylaşımları ve kamuoyuna yönelik açıklamalarıyla da gündemde yer alıyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

bugün aldığım en güzel haber

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Haber Yorumlarımutluw can:

bahane buldular galiba

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Haber Yorumlarıbarbaroscakir1@gmail.com:

Bunuda bir damadını alsınlar

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Haber YorumlarıMansur Ay:

son yaptığı açıklamalar kurtaramadı tutmayın üzülmeyi denicem..

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Haber YorumlarıLazrail:

geç bile kalındı

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