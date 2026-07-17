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İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler! Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler var

İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler! Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler var
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Türk futbolu yeni bir yasa dışı bahis ve şike operasyonuyla sarsıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu, İstanbul merkezli yürütülen eş zamanlı operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 17'si yakalandı. Gözaltı listesindeki 19 kişinin kimlikleri belli olurken Beşiktaş ve Galatasaray gibi dev kulüplerin yöneticilerinin de yer alması dikkat çekti.

  • Yasadışı bahis soruşturmasında 17 kişi yakalandı, 2 kişi yurt dışında.
  • Şüpheli kulüp yöneticileri, kendi takımlarının maçlarında rakip takım lehine veya gol bahislerine kupon oynadı.
  • Gözaltına alınanlar arasında Beşiktaş'tan Tolga Kırgız (1488 kupon), Kerem Gürel (996 kupon) ve Galatasaray'dan Maruf Güneş (48 kupon) yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet ile bahis şikesi iddialarını kapsayan soruşturmada çok kritik bir gelişme yaşandı.

BAKAN GÜRLEK: HİÇBİR ŞAİBE GÖLGESİNDE KALMAMALI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve İçişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Gürlek, futbolun adalet ve alın teriyle anılması gerektiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir. Temiz futbolun tesisi, sporun güvenilirliğinin korunması ve milletimizin vicdanını yaralayan hadiselerin aydınlatılması için adli süreçler titizlikle yürütülmektedir."

17 KİŞİ YAKALANDI, 2 KİŞİ YURT DIIŞINDA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 17 şahsın yakalandığı, 2 şahsın ise yurt dışında olduğu bildirildi.

KENDİ TAKIMLARININ ALEYHİNE BAHİS OYNAMIŞLAR!

Soruşturmanın en çarpıcı noktası ise şüpheli yöneticilerin bahis oynama şekilleri oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre; yasal bahis platformları (Misli, Nesine, Oley, Tuttur, İddaa, Bilyoner, Birebin) ve MASAK'ın finansal analizleri üzerinden 2020-2026 yıllarını kapsayan dev bir inceleme yapıldı.

Elde edilen tespitlerde, şüpheli kulüp yöneticilerinin aktif olarak görev yaptıkları dönemlerde, kendi kulüplerinin oynadığı maçlarda rakip takımın galibiyetine veya gol bahislerine (alt/üst vb.) yönelik kuponlar yaptıkları belirlendi.

İŞTE İSİM LİSTESİ VE OYNADIKLARI BAHİSLER

MASAK tarafından temin edilen finansal verilerin de incelenmesi neticesinde aşağıda bilgileri yer alan toplam 19 şüpheli hakkında işlem tesis edilmiştir:

  • Ali Sancak (Adana Demirspor A.Ş.) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 7 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
  • Savaş Tatil (Adanaspor A.Ş.) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 124 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
  • Hasan Turan Güven (Altay Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 78 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
  • Barış Orhunbilge (Altınordu Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 14 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
  • Kemal Aydın (Balıkesirspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 12 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
  • Ünsal Yamaner (Bandırmaspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 144 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
  • Tolga Kırgız (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 1488 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
  • Kerem Gürel (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 996 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
  • Ahmet Akçelik (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 53 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
  • Hüseyin Gözütok (Bodrum Spor Faaliyetleri A.Ş.) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 27 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
  • Murat Şabablı (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 13 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
  • Ali Şen (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 61 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
  • Halil İbrahim Yavaş (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 28 kupon değerlendirilmektedir.
  • Ali Gürsoy (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 22 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
  • Avni Akdemir (Erzurumspor Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 218 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
  • Maruf Güneş (Galatasaray) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 48 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
  • Özgür Durşen (Gençlerbirliği Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 50 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
  • Sezgin Özkan (Gençlerbirliği Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 16 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
  • Ömer Çetin (Karaman Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 18 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

gs nin en az 3 şampiyonluk sorgulanmali

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Haber YorumlarıTürker Balım:

yuh artık bjk ve gs ninde yöneticileri dahil olmuş ( bu ülkede hiçbir şey kaderine bırakılmaz mutlak bir müdahale vardır )

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Haber Yorumlarıbarbaroscakir1@gmail.com:

S bunları

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Haber Yorumları72kcmsbyst:

??????

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Haber YorumlarıVEFA VEFA:

futbol kitleleri uyutma, biraz da gazını alma gösterisidir. halkın ruh ve beden sağlığına hiçbir faydası yoktur. filler tepişir ,karıncalar ezilir!

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