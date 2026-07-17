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Edis'ten milyon dolarlık yatırım! Yazı bu manzaraya karşı geçirecek

Edis'ten milyon dolarlık yatırım! Yazı bu manzaraya karşı geçirecek
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Şarkıcı Edis, İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Dalyan bölgesinden 1 milyon dolara villa satın aldı. Denize yakın konumu ve Sakız Adası manzarasıyla dikkat çeken evin iç dekorasyonunu ünlü sanatçı kendisi yaptı.

Son dönemde yaptığı başarılı çalışmalarla adından söz ettiren Edis, kazancını gayrimenkul sektöründe değerlendirdi. Posta Gazetesi'nden Deniz Boy'un haberine göre; ünlü şarkıcı, Çeşme’nin Dalyan mevkisinde, Sakız Adası manzaralı ve denize yakın konumda yer alan lüks bir villayı tercih etti. Edis'in bu gayrimenkul için 1 milyon dolar, yani yaklaşık 47 milyon Türk lirası ödediği belirtildi.

Satın alma işlemlerinin ardından evin iç tasarımıyla bizzat ilgilenen şarkıcı, tüm dekorasyonu kendi zevkine göre planladı. Yoğun konser takviminin ardından dinlenmek için yeni evini kullanacak olan Edis, yaz sezonunu da burada geçirecek.

Kaynak: Haberler.com
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