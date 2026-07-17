Haberler

Altın ararken karşılaştıkları manzara karşısında donup kaldılar

Altın ararken karşılaştıkları manzara karşısında donup kaldılar Haber Videosunu İzle
Altın ararken karşılaştıkları manzara karşısında donup kaldılar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ ile Tunceli arasında altın bulmak için doğa gezisine çıkan iki arkadaş, altın ararken karşılarına çıkan keçiyle şaşkınlık yaşadı. O anları kayda alıp sosyal medyadan paylaşan şahısların videosu kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

  • Elazığ ile Tunceli sınırında altın aramaya çıkan iki arkadaş, çalılıkların arasından aniden fırlayan bir keçiyle karşılaştı.
  • Arkadaşlar, keçiyle karşılaşma anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
  • Kaydedilen video sosyal medyada viral oldu.

Elazığ ile Tunceli sınırında altın aramak amacıyla doğa gezisine çıkan iki arkadaş, kıymetli maden izi sürerken karşılarında aniden bir keçi buldu. İki kafadarın şaşkınlık dolu ve sempatik anları kayda alıp sosyal medyada paylaşmasıyla, video kısa sürede izlenme rekorları kırdı.

ALTIN ARARKEN KARŞILARINA "HAZİNENİN BEKÇİSİ" ÇIKTI

Doğal güzellikleriyle bilinen Elazığ ve Tunceli arasındaki bölgede birikimlerini değerlendirmek veya macera yaşamak adına altın aramaya çıkan iki arkadaş, hayatlarının en sıra dışı doğa gezilerinden birine imza attı. Ellerinde ekipmanlarla arazide değerli metal arayan ikili, çalılıkların arasından aniden fırlayan bir keçiyle karşı karşıya kaldı. Beklemedikleri bu misafir karşısında büyük şaşkınlık yaşayan arkadaşlar, o eğlenceli ve samimi anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

"HAZİNENİN İLK İŞARETİ" YORUMLARI YAĞDI

Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede viral olarak en çok izlenen ve paylaşılan videolar arasına girmeyi başardı. İki arkadaşın doğal halleri ve karşılarına çıkan keçiyle olan sempatik diyalogları izleyenlerin içini ısıttı. Videonun altına binlerce beğeni gelirken, kullanıcılar şu esprili ve sıcak yorumları yaptı:

  • Hazinenin ilk işareti bulundu!
  • Ne güzel, ne samimi insanlar...
  • Bu zamana kadar sosyal medyada seyrettiğim en güzel ve en doğal video.
  • İzlerken aşırı keyiflendim, harika bir an olmuş.
Kaynak: Haberler.com
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheliden 17'si yakalandı

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu kez yöneticiler gözaltında
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler! Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler var

Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler var! İşte utanç listesi
Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’dan ilk görüntü

Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’dan ilk görüntü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

allahın mutlu edildiği bir an.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllardır konuşulan fotoğrafın sırrı çözüldü! UNICEF doğruladı

Yıllardır konuşulan fotoğrafın sırrı çözüldü! Beklenen açıklama geldi
Su borusu döşerken 600 kiloluk hazine buldular

Yok böyle iş! Su borusu döşerken 600 kiloluk hazine buldular
Gökyüzünde Türk bayrağını anımsatan görüntü

Gökyüzünde mest eden görüntü
Beşiktaş'ın iki yöneticisi bahis bağımlısı çıktı! Bakın kaç kupon yapmışlar

Beşiktaş'ın iki yöneticisi bahis bağımlısı çıktı! Bakın kaç kupun yapmışlar
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Olaya giden itfaiyeye yol vermeyen sürücü yaptığına pişman edildi

Olaya giden itfaiyeye yol vermeyen sürücü yaptığına pişman edildi
Dünyaca ünlü telefon markası pazardan çekiliyor

Dünyaca ünlü telefon markası pazardan çekiliyor