Altın ararken karşılaştıkları manzara karşısında donup kaldılar

Elazığ ile Tunceli sınırında altın aramak amacıyla doğa gezisine çıkan iki arkadaş, kıymetli maden izi sürerken karşılarında aniden bir keçi buldu. İki kafadarın şaşkınlık dolu ve sempatik anları kayda alıp sosyal medyada paylaşmasıyla, video kısa sürede izlenme rekorları kırdı.

ALTIN ARARKEN KARŞILARINA "HAZİNENİN BEKÇİSİ" ÇIKTI

Doğal güzellikleriyle bilinen Elazığ ve Tunceli arasındaki bölgede birikimlerini değerlendirmek veya macera yaşamak adına altın aramaya çıkan iki arkadaş, hayatlarının en sıra dışı doğa gezilerinden birine imza attı. Ellerinde ekipmanlarla arazide değerli metal arayan ikili, çalılıkların arasından aniden fırlayan bir keçiyle karşı karşıya kaldı. Beklemedikleri bu misafir karşısında büyük şaşkınlık yaşayan arkadaşlar, o eğlenceli ve samimi anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

"HAZİNENİN İLK İŞARETİ" YORUMLARI YAĞDI

Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede viral olarak en çok izlenen ve paylaşılan videolar arasına girmeyi başardı. İki arkadaşın doğal halleri ve karşılarına çıkan keçiyle olan sempatik diyalogları izleyenlerin içini ısıttı. Videonun altına binlerce beğeni gelirken, kullanıcılar şu esprili ve sıcak yorumları yaptı:

Hazinenin ilk işareti bulundu!

Ne güzel, ne samimi insanlar...

Bu zamana kadar sosyal medyada seyrettiğim en güzel ve en doğal video.

İzlerken aşırı keyiflendim, harika bir an olmuş.

Kaynak: Haberler.com