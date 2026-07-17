Ahbap soruşturması CHP'ye sıçradı! 'Gölge bakan' gözaltında

Ahbap Derneği ile ilgili devam eden adli süreçte çember genişliyor. Son olarak BaBaLa TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da dahil olduğu gözaltı dalgasında dikkat çeken bir isim daha emniyete götürüldü. Eski Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu'nun da soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında olduğu ortaya çıktı.

DEPREM SONRASI "USULSÜZLÜK YOKTUR" RAPORU BAŞINI YAKTI

Soruşturma dosyasında Emre Kartaloğlu'na yöneltilen suçlamaların merkezinde, asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin ardından yürüttüğü faaliyetler bulunuyor.

Emre Kartaloğlu

Edinilen bilgilere göre Kartaloğlu, deprem sürecinde toplanan milyarlarca liralık yardımlar ve derneğin finansal işlemleriyle ilgili incelemelerde bulunmuş, ardından Ahbap Derneği için "Usulsüzlük bulunmamaktadır" yönünde bir denetim raporu hazırlamıştı. Kartaloğlu'nun, soruşturma makamları tarafından incelemeye alınan bu rapor sebebiyle suçlandığı ve gözaltına alındığı ifade ediliyor.

CHP'NİN GÖLGE BAKANI

Gözaltına alınan eski TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, sivil toplum ve meslek örgütlerindeki geçmişinin yanı sıra aktif siyasetin de içinde yer alan bir isim.

Halihazırda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) meclis üyesi görevini sürdüren Kartaloğlu'nun, siyasi arenada başka kritik görevleri de bulunuyor. Şüphelinin aynı zamanda CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde hükümetin icraatlarını denetlemek ve alternatif politikalar üretmek amacıyla oluşturulan Ticaret ve Politika Kurulu Başkanlığı görevini de üstlendiği biliniyor.

SORUŞTURMA HAKKINDA NE BİLİNİYOR?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 7 zanlı daha yakalanmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı

Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı