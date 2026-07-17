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Fatma Soydaş'ın dudak dudağa görüntüsü kafa karıştırdı

Fatma Soydaş'ın dudak dudağa görüntüsü kafa karıştırdı Haber Videosunu İzle
Fatma Soydaş'ın dudak dudağa görüntüsü kafa karıştırdı
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Daha önce Said Hatipoğlu ile çektiği videolarla tanınan Fatma Soydaş, bir süre önce 'Zebani Efe' lakabıyla bilinen Efe Beycan ile sevgili olduklarını duyurmuştu. Olayın yankıları sürerken ikilinin dudak dudağa görüntüleri kafa karıştırdı. Görüntünün gerçek olup olmadığı ise bilinmiyor.

  • Fatma Soydaş, 'Zebani Efe' lakabıyla bilinen Efe Beycan ile sevgili olduklarını açıkladı.
  • İkiliye ait olduğu iddia edilen bir dudak dudağa öpüşme görüntüsü sosyal medyada yayıldı.
  • Görüntünün gerçek mi yoksa deepfake teknolojisiyle üretilmiş sahte bir kurgu mu olduğu tartışılıyor.

Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, bu kez çok konuşulacak bir aşk iddiası ve beraberinde gelen şok bir görüntüyle magazin gündeminin tam merkezine yerleşti. Daha önce Said Hatipoğlu ile çektiği popüler videolarla tanınan Soydaş, "Zebani Efe" lakabıyla bilinen Efe Beycan ile sevgili olduklarını ilan etti. İlişki açıklamasının yankıları sürerken, ikiliye ait olduğu iddia edilen bir öpüşme görüntüsü sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

İKİ ZIT KUTBUN SÜRPRİZ AŞKI 

Bir yanda dini içerikli videolarıyla ve Said Hatipoğlu ortaklığıyla tanınan Fatma Soydaş, diğer yanda ise sıra dışı tarzıyla ve "Zebani Efe" lakabıyla adından sıkça söz ettiren Efe Beycan... Sosyal medyanın bu iki zıt kutbundan gelen sürpriz aşk itirafı, takipçileri arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Çift, sevgili olduklarını kişisel sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımla doğruladı.

TARTIŞMA YARATAN GÖRÜNTÜ 

İkilinin taze ilişkisi üzerine tartışmalar devam ederken, internette hızla yayılan bir görüntü gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı görüntülerin gerçek olduğunu savunurken, diğer bir kesim ise teknolojinin sınırlarını zorlayan "deepfake" (yapay zeka) teknolojisiyle üretilmiş sahte bir kurgu olduğunu iddia etti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHüseyin Civelek:

Ey ana babalar,çocuklarınızı doğru yetiştirin.Böyle haberler kulağınıza küpe olsun.

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Haber YorumlarıRevolver:

Gerçek olup olmadığı belli değilse neden yayınlıyorsunuz?

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