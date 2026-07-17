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Oğuzhan Uğur'u yatağından kaldırdılar! İşte evinden alındığı anlar

Oğuzhan Uğur'u yatağından kaldırdılar! İşte evinden alındığı anlar Haber Videosunu İzle
Oğuzhan Uğur'u yatağından kaldırdılar! İşte evinden alındığı anlar
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Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Uğur'un sabah saatlerinde evinde alındığı görüntüler de paylaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke gözaltına alındı. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmenin yankıları sürerken Oğuzhan Uğur'un evinden alındığı anların görüntüleri de paylaşıldı. 

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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