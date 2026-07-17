Oğuzhan Uğur'u yatağından kaldırdılar! İşte evinden alındığı anlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke gözaltına alındı. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmenin yankıları sürerken Oğuzhan Uğur'un evinden alındığı anların görüntüleri de paylaşıldı.