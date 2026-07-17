Ankara'da nokta operasyon! "Ağa" lakaplı örgüt lider dahil 12 kişi tutuklandı
Ankara'da "Ağa" lakaplı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı. Soruşturmada, şüphelilerin silahla tehdit ettikleri kişilerin para ve gayrimenkullerini ele geçirdikleri belirlenirken, operasyonlarda uzun namlulu tüfekler, fişekler, mağdurlara ait senetler ile telefonlarda silahlı fotoğraf ve tehdit içerikli mesajlar ele geçirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri "Ağa" lakaplı suç örgütü liderine yönelik operasyon düzenledi.
Soruşturmada, örgüt üyelerinin silahla tehdit ettikleri kişilerin para ve gayrimenkullerini aldıkları belirlendi. Fiziki ve teknik takip çalışmalarının ardından düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
BULUŞMA EVİNDE SİLAHLAR BULUNDU
Polis ekipleri, suç örgütü liderinin Ankara'da bir evi örgütün buluşma noktası olarak kullandığını ve silahları burada sakladığını tespit etti.
Adreslerde yapılan aramalarda mağdurlar adına düzenlenmiş 7 senet, 2 uzun namlulu tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin cep telefonlarında silahlı fotoğraflar, ateş ettikleri görüntüler ve tehdit içerikli mesajlar bulundu.
12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.