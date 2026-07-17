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Temmuz ayında 6 metrelik karda yol açma çalışması

Temmuz ayında 6 metrelik karda yol açma çalışması
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde temmuz ayında bile 6 metreyi aşan karla mücadele sürüyor. Ekiplerin açtığı yollar tünelleri andırırken, çığ tehlikesine rağmen çalışmalar gece gündüz devam ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 6 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar adeta tünelleri andırıyor.

Yüksekova ilçesinde temmuz ayında karla mücadele çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekipleri, ilçe merkezinde bulunan İkiyaka Dağları'nın Dat Gölleri yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kardan oluşan tüneller ve 6 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor. Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırıyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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