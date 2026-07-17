Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu! Haberi alınca gözyaşlarına boğuldu

FIFA, 2026 Dünya Kupası finalinde görev yapacak hakemleri açıkladı. New York/New Jersey Stadı'nda 19 Temmuz'da oynanacak Arjantin- İspanya finalini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Yardımcılıklarını ise vatandaşları Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Ürdünlü Adham Makhadmeh görev yapacak.

TÜRK FUTBOLSEVERLERİN YAKINDAN TANIIDIĞI İSİM

46 yaşındaki Slavko Vincic, Türk futbol kamuoyunun da yakından tanıdığı isimler arasında yer alıyor. Deneyimli hakem, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmiş ve performansıyla uzun süre gündem olmuştu. Ayrıca kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi finalleri gibi birçok üst düzey organizasyonda da düdük çaldı.

HABERİ ALINCA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina'nın kararı açıklamasının ardından Slavko Vincic büyük duygusal anlar yaşadı. İlk anda şaşkınlık yaşayan Sloven hakem, daha sonra gözyaşlarını tutamadı.

Vincic, "Önce şok oldum, sonra büyük mutluluk yaşadım. Titriyordum. Dünya Kupası finalini yönetmek inanılmaz bir onur. Bu, hakemliğe başladığınız ilk günden itibaren kurduğunuz bir rüya" ifadelerini kullandı. FIFA'nın paylaştığı görüntülerde Vincic'in duygusal anları kameralara da yansıdı