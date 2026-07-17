İran Devrim Muhafızları Ordusu: Kuveyt'te ABD'ye ait birçok nokta hedef alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'daki telekomünikasyon ve demir yolu çalışanları ile trafikte seyir halindeki araçlara yönelik saldırılarına misilleme olarak Kuveyt'te bulunan ABD noktalarına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye yönelik saldırılar hakkında bildiri yayımladı.

Bildiride, ABD'nin, İran'ın zayıfladığı yönündeki yanlış düşüncelere kapılarak müzakerelerin ortasında saldırılarına yeniden başladığı, telekomünikasyon ve demir yolu çalışanları ile seyir halindeki araçlara saldırı düzenleyerek çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açtığı belirtildi.

Bildiride ayrıca, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Nasr-2 Operasyonu'nun 12. Dalgası ile ABD saldırılarına karşılık Kuveyt'te bulunan füze savunma tespit ve erken uyarı radarı, silah depoları, karadan karaya füze fırlatma rampası ile bu sistemlere ait çok sayıda yedek füzeyi hedef aldığı kaydedildi.

Öte yandan Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye yönelik misilleme operasyonlarının devam edeceği uyarısında bulundu.