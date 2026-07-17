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Beşiktaş'ın Salah transferini siyah-beyazlıların eski yıldızı açıkladı: Başkan bu işi bitirmiş

Beşiktaş'ın Salah transferini siyah-beyazlıların eski yıldızı açıkladı: Başkan bu işi bitirmiş
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Beşiktaş'a önerilen Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın transferinin Başkan Serdal Adalı tarafından tamamlandığı iddia edildi. Beşiktaş forması giyen eski milli kaleci Rüştü Reçber, ''Başkan, Salah transferini bitirmiş. Bunu tamamen bilgiye dayalı olarak söylüyorum. Başkanın bizzat kendi ifadelerini ve beden dilini gördüm'' sözleriyle müjdeyi verdi.

  • Rüştü Reçber, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Salah transferini bitirdiğini iddia etti.
  • Salah'ın menajeri Ramy Abbas, oyuncunun gelecek sezon nerede oynayacağının yakında belli olacağını söyledi.
  • Salah'ın Beşiktaş'a yıllık 15 milyon euro maaş talep ettiği iddia edilmişti.

Beşiktaş’ta Leandro Trossard’ın imza töreninde taraftarların Başkan Serdal Adalı’dan Muhammed Salah’ı istemesiyle başlayan hareketlilik, Türk futbolunun efsane kalecilerinden Rüştü Reçber’in çarpıcı açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı.

RÜŞTÜ REÇBER'DEN SALAH İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde Mısırlı yıldız Salah’ın menajerler aracılığıyla Beşiktaş’a önerildiği ve oyuncunun yıllık 15 milyon euro maaş talep ettiği iddia edilmişti. NOW Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulunan eski milli kaleci Rüştü Reçber, siyah-beyazlı camiada büyük heyecan yaratacak bir iddiada bulundu.

''BİLGİYE DAYALI SÖYLÜYORUM''

Serdal Adalı’yı çok yakından tanıdığını belirten Rüştü Reçber, transferin bittiğini ifade ederek, ''Başkan, Salah transferini bitirmiş. Bunu tamamen bilgiye dayalı olarak söylüyorum. Başkanın bizzat kendi ifadelerini ve beden dilini gördüm. Serdal ağabeyi çok iyi tanırım, bu iş tamam.'' dedi. 

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Yıldız futbolcunun da kariyerine Türkiye'de devam etme fikrine oldukça sıcak baktığı belirtilirken, Salah'ın menajerinden de bir açıklama geldi. Salah’ın menajeri Ramy Abbas, oyuncusunun geleceğiyle ilgili konuşarak ''Salah'ın gelecek sezon nerede oynayacağını hala bilmiyoruz ancak bunu çok yakında öğrenebiliriz.'' dedi. 

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Hiç sanmam. Bu topçu buralara gelmez. Oralarda kaparlar

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