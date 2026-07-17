Akaryakıta biz zam daha geliyor

ABD-İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'nda tırmanan gerilim, Brent petrol ve küresel piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatlarını artırmaya devam ediyor.

Brent petrol 85 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatı da 1180 dolar düzeyinde bulunuyor. Bu fiyat, 8 Temmuz'da 950, 13 Temmuz'da 1000 ve 16 Temmuz'da bin 135 dolar düzeyinde bulunuyordu.

ZAM ÜSTÜNE ZAM

Geçen hafta motorine 3 kez zam yapıldı. Bu hafta da zam serisi sürdü. Bugün motorine 3,12 TL, benzine 1,14 TL zam geldi. Motorin fiyatlarının küresel piyasalarda artmaya devam etmesi zam serisinin de devamını gündeme getirecek. Sektör kaynakları, salı ya da çarşamba günü motorine yeni bir zam daha gündeme gelebileceğini belirterek, "Hızlı bir yükseliş söz konusu. Yeni haftada, pazartesi günü oluşacak piyasa verileri zam olup olmayacağını ve tutarı belirleyecek" dedi.

80 LİRAYA YAKLAŞACAK

Motorin, hafta başında yapılacak olası bir zamla 80 TL'ye biraz daha yaklaşacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Benzin litre fiyatı: 65.65 TL

Motorin litre fiyatı: 73.08 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 66.60 TL

Motorin litre fiyatı: 74.19 TL

LPG litre fiyatı: 31.29 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 66.90 TL

Motorin litre fiyatı: 74.47 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

Kaynak: ANKA