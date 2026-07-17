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Adana'da sulama kanalına düşen 2 kardeş hayatını kaybetti

Adana'da sulama kanalına düşen 2 kardeş hayatını kaybetti
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Adana'da sulama kanalına düşen İlyas Ege Bolat (10) ve Miraç Bolat (7) adlı iki kardeş boğularak hayatını kaybetti.

Adana'da sulama kanalına düştüğü öne sürülen 2 kardeş boğularak hayatını kaybetti.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Büyükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde sulama kanalının çevresinde koyun otlatan çobanın yanına giden İlyas Ege Bolat (10) ile kardeşi Miraç Bolat (7) suya düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çevredekiler ve polis ekipleri tarafından sudan çıkarılan 2 kardeşin yaşamını yitirdiği belirledi.

Çocukların cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yakınları tarafından buradan alınan cenazeler defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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