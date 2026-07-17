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Yasemin Kay Allen’a eşinden milyonluk hediye iddiası!

Yasemin Kay Allen’a eşinden milyonluk hediye iddiası!
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Başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen, 37. Yaşını eşi Erdal Kaya ve yakın dostlarıyla İstanbul Boğazı'nda kutladı. Sosyal medyada paylaştığı karelerde “Doğum günüm ve Erdal’la geç kalınmış düğünüm.” Notunu düşen Allen’e öte yandan eşi Erdal Kaya’dan doğum günü hediyesi olarak değerli bir bileklik alındığı da iddia edildi.

Merhamet, Muhteşem Yüzyıl, Şeref Meselesi, Bahar ve Arka Sokaklar gibi yapımlarda rol alan ve dizilerdeki performansıyla dikkat çeken Yasemin Kay Allen, 37. Yaşını yakın çevresinin katıldığı özel bir organizasyonla kutladı. Oyuncunun doğum günü paylaşımları kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Allen inişli çıkışlı ilişkilerinin ardından bu yılın ocak ayında ABD’nin Las Vegas kentinde kamuoyunda “Amerikalı Aynasız” olarak tanınan eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile sürpriz bir nikahla evlenmişti. Çift, doğum günü kutlamasında mutluluk pozları verdi.

Erdal Kaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Doğum günün kutlu olsun! Hep beraber sağlıklı ve huzurlu uzun yıllara.” İfadeleriyle eşinin yeni yaşını kutladı. Yasemin Kay Allen de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak “Doğum günüm ve Erdal’la geç kalınmış düğünüm.” Notunu ekledi.

Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre Erdal Kaya’nın doğum günü için Allen’a değerli bir bileklik hediye ettiği öne sürüldü. Ancak söz konusu hediyeyle ilgili çiftten herhangi bir açıklama ya da paylaşım gelmedi.

Öte yandan oyuncunun doğum günü kutlamasına yakın arkadaşı Farah Zeynep Abdullah da katıldı. Geceden paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.  

Kaynak: Haberler.com
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