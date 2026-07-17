Haberler

Esenyurt'ta çıkan kavgada kılıçlar çekildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta apartman önünde şişe kıran bir grubu uyaran daire sakini ile şahıslar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşünce sokağa kılıçlarla çıkıldı. Polis ekipleri olaya müdahale etti ve şahısları gözaltına aldı.

İstanbul Esenyurt'ta apartmanın önünde şişe kıran şahıslarla tartışan apartman sakinleri olay kavgaya dönünce sokağa kılıçlarla çıktı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, Esenyurt ilçesi Hürriyet Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesinde yaşandı. İddiaya göre, apartman önünde şişe kıran bir grubu uyaran daire sakini ile şahıslar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında şahıslardan biri dışarıdan daireye taş attı. Olaya tarafların yakınları da dahil olunca kavga büyüdü. Sokağa taşan kavganın o anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, bir kişinin şahısların üzerine kaldırım taşı attığı, iki şahsın ise kılıç ile sokağa çıkarak karşı tarafa saldırdığı anlar yer aldı. Yaşanan kavgada ölen ya da yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti.

Polis, kavgaya karışan şahısları gözaltına aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheli gözaltında

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu kez yöneticiler gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim

Sen neymişsin Haluk! "Evli olduğunu nezarethanede öğrendim"
Bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticilerin kim oldukları belli oldu! Beşiktaş ve Galatasaray'dan isimler var

Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler var! İşte utanç listesi
Kömür yüklü TIR, benzin istasyonu marketine daldı: Can kaybı var

Benzin istasyonu marketinde alışveriş yaparken canından oldu
Dondurmayı sakın böyle yemeyin! Boğaz enfeksiyonu riskini artırıyor

Dondurmayı sakın böyle yemeyin! Sonuçları çok fena
Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü; kadın doğum uzmanı tutuklandı

Özel hastanede öldüren doğum! Kadın doktor tutuklandı
ABD gece boyunca vurdu, İran'da ölü sayısı her geçen saat artıyor

Bombalama tüm gece sürdü! Ölü sayısı her geçen saat artıyor
Ankara'da nokta operasyon! 'Ağa' lakaplı örgüt lideri dahil 12 kişi tutuklandı

'Ağa'nın gizli karargahına baskın! Evden neler çıktı neler