Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık

Rusya'nın, savaşta hayatını kaybeden 501 Ukraynalı askere ait olduğu belirtilen cenazeyi Ukrayna tarafına teslim ettiği bildirildi.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlerin cenaze değişiminin yapıldığı belirtildi.

Rusya tarafının, Ukraynalı askerlere ait olduğu belirtilen 501 cenazeyi Ukrayna'ya iade ettiği aktarılan açıklamada, ölen askerlerin kimliklerinin tespiti için çalışmaların başlatılacağı kaydedildi.

Açıklamada, cenazelerin iade sürecine sağladığı desteklerden dolayı Uluslararası Kızılhaç Komitesine (ICRC) teşekkür edildi.

Rus basınındaki haberlerde de Rusya'nın, Ukrayna'ya 501 askerin cenazesini teslim ettiği, 31 Rus askerinin cenazesini de aldığı aktarıldı.