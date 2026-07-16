Haberler

Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya, savaşta hayatını kaybeden 501 Ukraynalı askere ait cenazeyi Ukrayna'ya iade etti. Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi, cenazelerin kimlik tespiti için çalışmaların başlatılacağını duyurdu. Rusya ayrıca 31 Rus askerinin cenazesini teslim aldı.

Rusya'nın, savaşta hayatını kaybeden 501 Ukraynalı askere ait olduğu belirtilen cenazeyi Ukrayna tarafına teslim ettiği bildirildi.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlerin cenaze değişiminin yapıldığı belirtildi.

Rusya tarafının, Ukraynalı askerlere ait olduğu belirtilen 501 cenazeyi Ukrayna'ya iade ettiği aktarılan açıklamada, ölen askerlerin kimliklerinin tespiti için çalışmaların başlatılacağı kaydedildi.

Açıklamada, cenazelerin iade sürecine sağladığı desteklerden dolayı Uluslararası Kızılhaç Komitesine (ICRC) teşekkür edildi.

Rus basınındaki haberlerde de Rusya'nın, Ukrayna'ya 501 askerin cenazesini teslim ettiği, 31 Rus askerinin cenazesini de aldığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı

Kılıçdaroğlu temizliğe devam ediyor! 8 isim daha görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Noterlerle ilgili yeni karar! Ev ve araba alıp satacaklar dikkat

Noterlerle ilgili yeni karar! Ev ve araba alıp satacaklar dikkat
Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Erbakan'dan Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Zeynep Atılgan'ın balkonda girdiği tripler olay oldu

Taşacak Bu Deniz'in yıldızının girdiği tripler olay oldu
DEM Parti heyetinden MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmeye ilişkin açıklama

Bahçeli ile görüşen İmralı heyetinden ilk açıklama

Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor

Görüntü serhat şehrimizden! Polis her yerde bu kadınları arıyor
Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi

Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü

Gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü