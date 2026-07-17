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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı Haber Videosunu İzle
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
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Merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınan asker kökenli 27 kişiden 19'u tutuklandı.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMesutd:

geç kalınmadi mi bu zamana kadar adalet neredeydi evinde dinleniyormuydu.

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