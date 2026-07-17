Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınan asker kökenli 27 kişiden 19'u tutuklandı.
Ayrıntılar geliyor...
Ayrıntılar geliyor...
geç kalınmadi mi bu zamana kadar adalet neredeydi evinde dinleniyormuydu.
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.