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Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç

Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta "Aşkım, sevdam" olarak nitelendirdiği İstanbul'da yapılan son seçim anketinde AK Parti'nin oy oranı yüzde 34.6, CHP'nin oy oranı ise yüzde 32.7 olarak ölçüldü.

  • ORC Araştırma'nın Haziran-Temmuz 2026 anketine göre İstanbul'da AK Parti %34,6, CHP %32,7 oy alıyor.
  • AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca %1,9.
  • DEM Parti %8,5 ile üçüncü sırada, MHP %5,8, İYİ Parti %4,8.

ORC Araştırma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" olarak nitelendirdiği Türkiye'nin megakenti İstanbul için son seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Haziran-Temmuz 2026 dönemini kapsayan araştırmaya göre, İstanbul'da AK Parti ile CHP arasındaki oy farkı adeta burun farkına indi.

DEV ANKETTE SEÇMENİN NABZI TUTULDU

Siyasetin kalbinin attığı İstanbul'da seçmenin eğilimlerini ölçen son saha çalışması ORC Araştırma tarafından gerçekleştirildi. "Bu Pazar Genel Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette, AK Parti ve CHP arasındaki rekabetin nefes kestiği görüldü.

AK PARTİ AZ FARKLA ÖNDE, CHP ENSEDİNDE

Anket sonuçlarına göre, iktidar partisi AK Parti yüzde 34,6 ile İstanbul genelinde birinci sıradaki yerini korurken, ana muhalefet partisi CHP yüzde 32,7 ile hemen arkasından geliyor. İki parti arasındaki farkın sadece yüzde 1,9 olması megakentteki yarışın ne kadar kızıştığını gözler önüne seriyor.

DEM PARTİ ÜÇÜNCÜ SIRADA 

İstanbul seçmeninin tercihlerinde üçüncü sırayı yüzde 8,5 ile DEM Parti alırken, onu yüzde 5,8 ile MHP ve yüzde 4,8 ile İYİ Parti takip ediyor. Mülteci çıkışlarıyla bilinen Zafer Partisi yüzde 3,9 oy oranına ulaşırken, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,7, BBP yüzde 1,3 ve Saadet Partisi yüzde 0,9 seviyesinde kalıyor. Diğer partilerin toplam ağırlığı ise yüzde 4,8 olarak ölçülüyor.

KİLİT PARTİLERİN ROLÜ BÜYÜK

Sonuçlar, İstanbul'da iki büyük blok arasındaki dengenin çok hassas olduğunu gösteriyor. Özellikle DEM Parti, MHP ve İYİ Parti gibi aktörlerin oy oranları, olası bir genel seçim senaryosunda İstanbul'daki dağılımı doğrudan etkileyecek kritik bir öneme sahip...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıErdal Demirtürk:

10 senedir çorbacı açmaktan başka bir icrati olmayan chp bile oylarını bu kadar yükseltiyorsa ....

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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

hala %32 oy alabiliyorsa chp, vatandaş olarak havlucuya layıksınız.

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Haber YorumlarıUfuk BİR:

Vay be bütün gün televizyonlar akp reklamı yapsın ama sonuç vahim

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Haber YorumlarıMetin Kepçeoğlu:

eğer Akp istanbul'da %15 oy alsın ben bıyıklarımı keserim..

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Haber Yorumlarıorhan eren:

biyiklarini kesmene gerek yok, pembe renge boya.

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Haber Yorumlarısergen Dönmez:

Benim ailede var bı defa tam 5 oy ,,Akp ye üye fakat bu saatden sonra önlerine bir tepsi altın koysalar , kollarını kesseler akp nin karşısına kim çıkarsa onu desteklicekler..Net..

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Haber YorumlarıEnver zincirkıran zincirkıran:

bostancıdamı yaptınız anketi

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